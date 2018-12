"The End", "Special Out", "high-fives"... la presse européenne sans pitié pour Mourinho

Le coup de tonnerre est tombé aux alentours de 10h, mardi. Via un communiqué, Manchester United a annoncé le départ de José Mourinho, deux ans et demi après son arrivée à la tête de l'équipe. Une nouvelle qui a fait réagir toute la planète football. Au lendemain de cet énorme coup de théâtre, la presse sportive n'a d'yeux que pour celui qui n'a plus vraiment l'allure d'un "Special One"...

Du côté des quotidiens britanniques, autant dire qu'on se régale ce mercredi. Comme souvent, ces derniers sont sans pitié. "Hors du temps", titre par exemple The Independent, qui estime que le Portugais est désormais dépassé dans le football actuel. Du côté du Daily Telegraph, on titre avec un très laconique "The End". Le tout sur fond rouge et avec un José Mourinho le regard aussi bas que vide.

Pour le Guardian, ce départ de Mourinho met la "fin à une aura". "Comment Mourinho a perdu de son éclat à Manchester United", écrit même le quotidien britannique en Une. Pour la majorité des médias, le désormais ex-entraîneur des Red Devils a été incapable de se "réinventer", cultivant ainsi une méthode "dépassée" et souvent très clivante. Même chez ses propres joueurs.

"La joie de Pogba"

Dans le vestiaire de Manchester United, autant dire que le départ de Mourinho n'a pas fait que des malheureux. Bien au contraire. Le Mirror parle ainsi des "high-fives" (geste de victoire, d'encouragement ou de félicitation, NLDR) réalisés par les joueurs entre eux après avoir appris la nouvelle. En froid avec son désormais ex-entraîneur depuis des mois, Paul Pogba aurait ainsi affiché sa "joie" lors l'entraînement selon le quotidien anglais. "L'humeur a radicalement changé à l'entraînement après l'officialisation du départ de Mourinho", écrit même le Mirror, qui n'hésite pas à parler de "célébrations" chez certains.

Le départ du Portugais officialisé, Manchester United est désormais en quête d'un nouvel entraîneur. Si Ole Gunnar Solskjaer a été nommé pour le reste de la saison, le rêve, pour la prochaine, s'appelle Mauricio Pochettino. L'entraîneur de Tottenham est même "en pole position" selon le Daily Star, alors que le Daily Express, lui, confirme et annonce que le coach des Spurs est "tout en haut de la liste" des dirigeants de United.

The Special... Out

Mais bien évidemment, le départ de José Mourinho fait parler un peu partout en Europe. En France, L'Equipe titre avec un très évocateur "Special Out". Même son de cloche du côté de l'Italie, où La Gazzetta dello Sport estime que le Portugais n'est décidément plus si "Special". "Mourinho chassé par United devient le rêve des Intéristes", écrit quant à lui le Corriere dello Sport, qui pense (déjà) à un éventuel retour de "Mou" à l'Inter Milan.

En Espagne, les quotidiens proches du Barça n'ont que peu de pitié pour l'ancien rival. "Mourinho est à la rue", titre par exemple Mundo Deportivo. "United foudroie Mourinho", écrit Sport, pas forcément triste du sort réservé à l'ancien entraîneur du Real Madrid. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres...