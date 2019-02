Tottenham bat Newcastle (1-0) et remonte à la 2e place

La patience a payé pour Tottenham. Dominateurs de bout en bout, les Spurs ont dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour venir à bout de Newcastle ce samedi (1-0). Unique buteur de la partie, Heung-Min Son permet à son équipe de s’emparer provisoirement de la deuxième place en attendant le choc entre Manchester City et Arsenal, qui se tiendra dimanche (17h30).

Vainqueur de Newcastle, Tottenham poursuit son impressionnante marche en avant. Cela n’a toutefois pas été une promenade de santé pour les Spurs, qui ont longtemps buté sur le bloc très compact mis en place par Rafael Benitez. La première période a ainsi ressemblé à une longue séquence d’attaque-défense, ponctuée de plusieurs occasions nettes. Mais Lucas Moura n’a pas trouvé le cadre dans une position pourtant idéale (17e), la tête d’Erik Lamela a ricoché sur le poteau (24e) et Moussa Sissoko a été mis en échec par Martin Dubravka (38e).

Les Spurs mettent la pression sur City

Tombeurs de Manchester City en milieu de semaine (2-1), les Magpies ont failli jeter un coup de froid sur Wembley dès le début du second acte. La tête de Salomon Rondon a cependant terminé sa course sur le montant d’Hugo Lloris, pas malheureux sur ce coup (51e). Le portier des Bleus s’est ensuite illustré sur une belle frappe d’Ayoze Pérez (67e). Le salut de la formation londonienne est finalement venu de Heung-Min Son. Servi aux abords de la surface, le Sud-Coréen a décoché une frappe du droit. Martin Dubravka s'est troué et le ballon a fini au fond des filets (1-0, 83e).

Grâce à ce court mais précieux succès, Tottenham - qui n’a plus concédé de match nul en Premier League depuis 29 rencontres, un record - réalise une belle opération au classement. Les joueurs de Mauricio Pochettino s’installent en effet à la deuxième place et mettent la pression sur Manchester City, qui recevra Arsenal dimanche (17h30). Newcastle, pour sa part, reste quatorzième et manque l’occasion de s’éloigner de la zone rouge.