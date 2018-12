Toujours invaincu et insubmersible, Liverpool a fait respecter son rang à Wolverhampton

Liverpool passera Noël l’esprit tranquille ! En ouverture de la 18e journée de Premier League, les Reds ont assuré l’essentiel en s’imposant sur le terrain de Wolverhampton (0-2), signant au passage leur onzième clean sheet de la saison. Après une première période mitigée, les Reds n’ont laissé que des miettes aux Wolves et enchaînent une septième victoire de rang en championnat. Toujours invaincus, les hommes de Jürgen Klopp prennent provisoirement quatre points d’avance sur Manchester City, qui reçoit Crystal Palace samedi (16h). Wolverhampton (7e) manque de son côté l’occasion de s'emparer de la 6e place de Manchester United.

Quand Salah va, tout va ! Auteur d’un but et d’une passe décisive dans le même match pour la huitième fois sous le maillot de Liverpool, plus que n’importe quel autre joueur de la ligue, l’Egyptien a permis à son équipe de remporter une victoire tranquille face à Wolverhampton, ce qui était loin d’être assuré. En première période, malgré une nette domination (84% de possession de balle), Liverpool a paradoxalement manqué de maîtrise, multipliant les erreurs et concédant beaucoup trop de situations (5e, 10e, 28e, 37e, 38e, 42e, 44e). Bien heureux de mener à la mi-temps (0-1),après l’ouverture du score de Salah (18e), les Reds allaient radicalement changer de visage en seconde période.

Leader à Noël, un bon présage ?

Trois tirs, un seul cadré. C’est tout ce que les hommes de Jürgen Klopp ont laissé aux Wolves au retour des vestiaires. Toujours en difficulté pour convertir leur domination en buts, les coéquipiers de Salah ont eu le mérite de ne laisser cette fois-ci aucun espoir à leurs adversaires. Et c’est Virgil van Dijk, encore une fois auteur d’une prestation de haut vol en défense, qui est venu doubler la marque (68e). Les Wolves qui restaient sur trois succès d’affilée en championnat, connaissent un petit coup d'arrêt. Liverpool enchaîne de son côté un 19e match de suite sans défaite en Premier League, la plus longue série d’invincibilité de l’histoire du club, et est assuré de rester en tête jusqu'au Boxing Day.

Les quatre dernières équipes leaders du classement à cette période de l’année ont toutes remporté le titre en fin de saison. Liverpool a été la dernière à ne pas le faire lors de la saison 2013/14. C’est d’ailleurs l’équipe qui a atteint le plus de fois la tête du championnat le jour de Noël sans remporter la victoire finale (trois fois). Cette saison sera-t-elle enfin la bonne ? Tous les voyants sont en tout cas au vert.