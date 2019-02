Vainqueurs de Watford (5-0) et West Ham (1-0), Liverpool et City se neutralisent pour le titre

La course au titre continue de battre son plein en Angleterre et le suspense reste entier au soir de la 28e journée. Bien sûr, Tottenham, en s'inclinant à Chelsea (2-0), a perdu de précieux points, et probablement ses derniers espoirs de sacre en fin de saison.

Mais mercredi soir, les yeux étaient surtout tournés autour des deux équipes qui se tirent la bourre en tête du classement : Liverpool et Manchester City. Les Reds recevaient Watford pendant que les Citizens affrontaient West Ham. Restait à savoir si les deux clubs allaient faire respecter la hiérarchie ou si l'un d'eux allait marquer le pas.

Mané a mis les Reds sur orbite

Les Reds n'ont pas attendu bien longtemps avant de faire la différence pour se débarrasser facilement de Watford (5-0) au terme d'un match rondement mené. Efficace sur attaque placée, Liverpool s'est facilité la vie dès le début de match. On jouait à peine depuis neuf minutes quand le centre tendu d'Alexander-Arnold côté droit a trouvé la tête de Sadio Mané qui a trompé à bout portant Foster.

Harcelé, Watford n'a même pas eu le temps de respirer. Dix minutes plus tard, sur une phase similaire, on prenait les mêmes pour recommencer. Alexander-Arnold a centré en première intention et trouvé Mané, seul dans la surface des Hornets, pour crucifier Watford du talon. Dominateurs (62% de possession de balle, 19 tirs à 5) et très efficaces dans l'utilisation du ballon, les Reds ont ensuite ajouté trois autres buts en seconde période grâce à Origi (66e) et un doublé de van Dijk (80e, 83e) afin de parfaire leur différence de buts et réjouir Anfield. De quoi aborder avec sérénité le derby de la Mersey prévu dimanche.

Agüero libère encore les Citizens

De son côté, Manchester City a bouclé son mois de février avec un bilan parfait : sept matches, sept victoires, dont quatre en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola tout fraîchement auréolés de leur titre en Coupe de la Ligue, sont venus à bout des Hammers sur le plus petit des scores (1-0) mais à l'issue d'un match largement dominé (76% de possession de balle).

Auteurs de 20 tirs contre deux à leur adversaire du soir, Manchester City a finalement fait craquer West Ham à l'heure de jeu sur une attaque rapide où, en débordant côté droit, Bernardo Silva, s'est vu octroyer un penalty. Une sentence transformée par Sergio Agüero, meilleur buteur de Premier League avec 18 réalisations. Les Citizens, qui restent donc à un point de Liverpool au classement, tenteront de poursuivre sur leur lancée à Bournemouth (12e), samedi après-midi.