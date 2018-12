West Ham enfonce Southampton (1-2) et remonte au classement

Si, hier, le Boxing Day a vu la plupart des équipes de Premier League s'affronter (et Liverpool accroître un peu plus son avance sur ses poursuivants), l'ultime match de la 19e journée du championnat anglais se tenait ce soir et opposait Southampton à West Ham.

Le doublé pour Anderson

Après une première période sans saveur, durant laquelle l'engagement semblait être la seule arme déployée par les deux équipes, tout s'est accéléré en début de seconde mi-temps. Grâce à un but improbable de Nathan Redmond, à la 50e minute, les locaux ont ouvert le score suite à un gros cafouillage dans la surface de Fabianski. Trois minutes plus tard, le match devenait un peu fou avec l'égalisation de Felipe Anderson d'une superbe frappe du droit en angle fermé. L'attaquant brésilien de West Ham s'offrait même le doublé en six minutes, en venant crucifier d'une frappe limpide en pleine lucarne le pauvre McCarthy. Il restait une demi-heure, et les joueurs de Manuel Pellegrini ont su la maîtriser en se montrant même dangereux par quelques contres tranchants.

Felipe Anderson, l'attaquant de West Ham, célébre son deuxième but contre Southampton au St Mary's Stadium, le 27 December 2018.Getty Images

A la mi-temps de cette Premier League 2018-2019, West Ham remonte à la 9e place grâce à cette 8e victoire de la saison, avant de se rendre à Burnley dimanche. Southampton, malgré deux victoires lors de ces deux matches précédents, reste englué à la 16e place, à trois points du premier relégable (Burnley, justement), alors que les joueurs de Ralph Hasenhüttl recevront Manchester City dimanche avant de se rendre à Chelsea mercredi, pour ce qui s'annonce deux lourds défis à relever pour des Saints qui ne décollent toujours pas au classement.