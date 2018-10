West Ham: Yarmolenko absent au moins cinq mois

L'ailier ukrainien de West Ham Andriy Yarmolenko, opéré d'un tendon d'Achille, sera absent au moins cinq mois et pourrait ne plus rejouer cette saison, a révélé son entraîneur Manuel Pellegrini jeudi. "Yarmolenko a subi une intervention chirurgicale et il sera absent pendant environ cinq mois. (...) C'est très difficile de savoir comment il s'en remettra, mais je ne pense pas que ça prendra moins de cinq ou six mois", a déclaré Pellegrini jeudi.

"C'est très décevant. C'est un joueur important pour nous. C'est l'un des joueurs qui sont arrivés cette saison, ce qui nous a permis d'avoir des joueurs plus techniques", a ajouté le technicien chilien. L'international ukrainien de 28 ans avait rejoint les "Hammers" cet été en provenance du Borussia Dortmund.