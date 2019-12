"Je ne peux pas dire qu'il est blessé. Il m'a dit hier (mercredi) qu'il ne se sentait pas de jouer le match". Voici comment José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, a justifié l'absence de son milieu de terrain Tanguy Ndombele pour la réception de Brighton, au lendemain de Noël. Le forfait de l'ancien joueur d'Amiens a fait couler beaucoup d'encre en Angleterre, un pays où les joueurs ne s'économisent pas une fois que l'heure du Boxing Day a sonné.

"Tanguy a besoin de s'adapter mentalement à la Premier League"

En effet, le Special One a précisé que le joueur le plus cher de l'histoire des Spurs (60 millions + 10 millions d'euros d'éventuels bonus) "craignait de se blesser". Il y a quelques jours pourtant, l'entraîneur portugais ne cachait pas le bien qu'il pensait de Tanguy Ndombele, blessé aux adducteurs courant novembre. "Tanguy a beaucoup de qualités, confiait-il. C'est un talent fantastique, nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Mais il a juste besoin de s'adapter mentalement à la Premier League." Samedi, Tottenham rejoue à Norwich. Et José Mourinho espèrera aligner Tanguy Ndombele cette fois-ci.