Près d’un mois avant le 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, Manchester City a de quoi retrouver le sourire. A Sheffield, ce mardi pour la 24e journée de Premier League, les hommes de Pep Guardiola ont gagné grâce à Sergio Agüero qui confirme sa grande forme du moment (0-1). Mais surtout, ils ont vu Aymeric Laporte faire son retour à la compétition après plus de quatre mois d’absence. Titulaire, le Français a été irréprochable lors des 78 minutes qu’il a disputées. Avec ce succès, les Citizens confortent leur deuxième place avec six points d’avance sur Leicester qui joue ce mercredi. Sheffield United reste à la 7e place.

Fébrile depuis des semaines, la défense des Mancuniens a soudain retrouvé un peu de sérénité à l’occasion de ce déplacement piégeux à Bramall Lane. Certes, Sheffield n’est pas connu pour la qualité de son attaque. Mais c’est tout sauf un hasard si City a signé un clean sheet avec la titularisation surprise de Laporte. Le Français, blessé à un genou le 31 août, a très vite montré qu’il n’avait aucune appréhension dans les duels à l’image de ce tacle rugueux (12e). Dans la foulée, on a eu peur que son retour ne tourne court à cause d’un vilain tacle de Besic, sanctionné d’un carton jaune (13e). Mais l’ancien défenseur de Bilbao s’est relevé et a été solide tout le long du match jusqu’à son remplacement (78e). Cela demande confirmation face à une opposition plus relevée mais c’est une excellente nouvelle pour le champion d’Angleterre.

Le duo magique de City a frappé

Un City loin d’être brillant dans le jeu mais qui a su se procurer de très belles occasions en première période. Mais Henderson, le gardien de Sheffield, a tout repoussé : la frappe dans les six mètres de Sterling (20e), le retourné acrobatique d’Otamendi (25e) et même le penalty – il est vrai pas très bien frappé – de Jesus (36e).

Contrariés, les joueurs de Pep Guardiola ont été délivrés par leur duo magique : entré en jeu à la 67e minute, Agüero a ouvert le score à bout portant sur un caviar de De Bruyne (0-1, 73e). 16e but pour l’Argentin, 15e passe décisive pour le Belge. Manchester City n’est donc pas tombé dans le piège à Sheffield. Et si conserver sa couronne nationale semble aujourd’hui mission impossible, les rêves européens sont permis, surtout avec le retour du patron Laporte derrière.

Lejeune frustre Everton

Dans le même temps, Everton a perdu deux points à domicile face à Newcastle (2-2). Les hommes de Carlo Ancelotti menaient pourtant 2-0 jusqu’à la 93e mais le défenseur français Lejeune a inscrit un doublé ! Victoire à l’extérieur pour Southampton sur la pelouse de Crystal Palace (0-2). Enfin, dans des duels pour le maintien, les clubs qui recevaient se sont imposés : Bournemouth a facilement dominé Brighton (3-1) alors qu’Aston Villa a renversé Watford dans le temps additionnel (2-1).