Il pourrait bientôt y avoir (encore) du changement chez l'actuel dixième du championnat d'Angleterre. Surtout après les récentes déclarations de l'homme d'affaires Aliko Dangote. "Je ne veux pas acheter Arsenal maintenant mais lorsque tous mes projets seront terminés. En tout cas, Arsenal est vraiment un club que je souhaite acquérir. Peut-être en 2021...", a déclaré le Nigérian, âgé de 62 ans et grand fan des Gunners.

Qui est donc Aliko Dangote ? Il s'agit de l'homme le plus riche d'Afrique mais aussi de la 96eme fortune mondiale en 2019 selon Bloomberg Billionaires Index (environ 13,4 milliards d'euros). Le Nigérian a prospéré en fondant sa propre société Dangote Cement, qui est le plus grand producteur de ciment en Afrique. Il détient également des participations dans des sociétés de fabrication de sel, de sucre et de farine côtées en bourse.

Vidéo - Arsenal et Manchester United : encore des géants, vraiment ? 06:33

Ce n'est pas la première fois qu'Aliko Dangote effectue ce type d'appel du pied. Depuis 2015, le Nigérian assure chaque année à quel point il aimerait devenir le nouveau boss des Gunners. Ses nouvelles déclarations arrivent à un moment où Arsenal vit l'une de ses pires saisons depuis la création de la Premier League (ndlr : en 1992) et où les supporters ont lancé la campagne "We care do you" pour protester contre Stan Kroenke, le propriétaire des Gunners depuis 2018. L'environnement d'Arsenal n'est pas seulement mouvementé sur le terrain. Il l'est également en coulisses.