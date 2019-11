Opéré lundi d'une fracture avec dislocation de la cheville droite, André Gomes a pu rentrer chez lui, mercredi. Le joueur d'Everton, qui va désormais entamer sa rééducation avec le staff médical des Toffees, a tenu à publier un message de remerciements via son compte Twitter. "Bonjour tout le monde. Comme vous le savez déjà, tout s’est bien passé (son opération, NLDR)", explique-t-il pour commencer.

"Je suis déjà à la maison avec ma famille et j’aimerais vous remercier pour le soutien, les messages et l’énergie positive. Merci", poursuit l'ancien joueur du Barça. Exclu sur l'action de sa blessure (le carton rouge a ensuite été retiré, NLDR) lors du match entre Everton et Tottenham (1-1), dimanche dernier, Heung-Min Son a présenté ses excuses mercredi soir en célébrant son but face à l'Etoile Rouge de Belgrade (0-4). Le joueur, qui était resté profondément choqué, a parlé "d'accident" après la rencontre.