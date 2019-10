L'attaquant français Alexandre Lacazette s'est entraîné normalement avec Arsenal jeudi, pour la première fois depuis sa blessure à une cheville lors du derby contre Tottenham (2-2), au cours de la 4e journée début septembre. L'entraîneur espagnol Unai Emery n'a toutefois pas voulu être trop précis sur ses chances de figurer dans le groupe dès lundi à Sheffield United pour la 9e journée.

"Aujourd'hui, c'était son premier entraînement avec nous. Il a bien fini et il se sent bien vis-à-vis de sa blessure", a simplement indiqué le coach. "Il est une possibilité pour (constituer le groupe pour) lundi. Je ne sais pas s'il est prêt pour 90 minutes ou pour être sur le banc. On décidera ça sur les prochains jours", a-t-il ajouté.

Actuellement 3e du championnat avec 15 points, Arsenal n'a qu'une longueur de retard sur Manchester City, 2e, mais aussi une seule d'avance sur un trio composé de Leicester, Chelsea et Crystal Palace.