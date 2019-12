La fessée de trop ? Après la large défaite d'Arsenal sur sa pelouse, ce dimanche face à Manchester City (0-3) lors de la 17e journée de Premier League, Freddie Ljungberg, entraîneur intérimaire des Gunners, a fait part de son envie de clarification de la situation. Ancien entraîneur de l'équipe des moins de 23 ans, Ljungberg, devenu adjoint d'Unai Emery au début de la saison, avait remplacé le coach espagnol après son limogeage fin octobre. Mais sous ses ordres, les Gunners n'ont pris que 4 points en 4 journées de championnat et montré peu de progrès dans le jeu.

"C'est un grand honneur de faire ça, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est un point qui doit être éclairci, il faut une décision pour que tout le monde sache", a affirmé le Suédois après une défaite contre City où son équipe a sombré en première période avant de mieux résister lors de la seconde. Cette décision "revient totalement au club. J'essaye de faire les choses du mieux que je peux, mais ce serait bien de prendre une décisions, quelle qu'elle soit", a-t-il poursuivi. Le nom de Mikel Arteta, adjoint de Pep Guardiola à City et ancien Gunner, était le plus cité pour prendre le poste à long terme, mais depuis qu'il a été remercié de Naples, Carlo Ancelotti ferait aussi partie des techniciens ciblés par le club londonien.

Le coup de sang d'Özil

Ljungberg est également revenu sur le geste d'humeur de Mesut Özil lors de son remplacement après moins d'une heure de jeu. Le milieu de terrain allemand avait été hué par une partie du public de l'Emirates Stadium parce qu'il prenait trop de temps pour rejoindre la touche, après une prestation médiocre mais dans la moyenne de celle de son équipe.

"Il a bien raison d'être énervé quand il est remplacé, mais je suis le coach et j'ai pris cette décision parce qu'on avait besoin de plus d'énergie dans l'équipe", a-t-il justifié. "Nous sommes une équipe qui veut avoir la possession mais parfois nous devons aussi courir et tacler et essayer de récupérer le ballon", a encore expliqué Ljungberg qui a fait rentrer le jeune Emile Smith Rowe (19 ans) à la place du meneur de jeu allemand.

Après 17 journées, Arsenal, qui n'a gagné qu'une fois sur ses 11 derniers matches toutes compétitions confondues, ne compte que 22 points et pointe à la 9 place, à 7 points du top 4 qui qualifie pour la Ligue des Champions. La semaine prochaine, les Gunners se rendront chez Everton pour la 18e journée.