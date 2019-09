Le milieu de 18 ans formé au club, dont le contrat courait jusqu'à la fin de la saison ne voulait pas, selon les médias britanniques, prolonger avec un club donnant peu de chance aux jeunes. Il était notamment convoité par le Bayern Munich. Mais en donnant du temps de jeu à d'autres jeunes, comme Fikayo Tomori (21 ans), Mason Mount (20 ans) et Tammy Abraham (21 ans), le coach du club londonien Frank Lampard semble l'avoir convaincu de rester.

"L'attente a été longue, mais maintenant c'est fait et j'en suis très heureux", a réagi l'Anglais, éloigné des terrains pendant plusieurs mois par une rupture du tendon d'Achille, survenue en avril. Il n'a recommencé à jouer que la semaine dernière, avec l'équipe des moins de 23 ans du club. Avant de se blesser, Hudson-Odoi avait disputé 24 matches et marqué cinq buts avec l'équipe première de Chelsea, obtenant même deux convocations en équipe nationale, en mars, contre la Tchéquie et le Monténégro.