La Pioche est enfin de retour. Blessé depuis fin août à une cheville, Paul Pogba a rejoué avec Manchester United, entrant en jeu à la 64e contre Watford, dimanche, dans le cadre de la 18e journée de Premier League. Le milieu de terrain français touché lors d'un match contre Southampton lors de la 4e journée, n'a pris part qu'à deux matches avec son club depuis, sur les 28 disputés par les Red Devils et l'équipe de France.

Le retour de Pogba était très attendu par Manchester United, qui peine toujours à se mêler à la lutte pour la Ligue des Champions et était mené 2-0 par la lanterne rouge au moment de son entrée à la place de Jesse Lingard (64e), après une erreur grossière du gardien David De Gea et un penalty concédé par Aaron Wan-Bissaka.

Une entrée séduisante

Malgré près de trois mois d'absence dus à une blessure à la cheville droite, le milieu de terrain de 26 ans a vite pris le jeu de son équipe à son compte. Volontaire, Pogba s'est démené pour tenter de sonner la révolte d'une équipe sans idées. Il a su donner des solutions à ses partenaires mais aussi jouer simple (90% de passes réussies). Il a aussi réussi à porter le danger vers la surface de Watford avec un premier tir cadré (76e) puis un second après un joli une-deux avec Anthony Martial (82e).

D'une superbe longue ouverture vers Mason Greenwood qui a ensuite mal ajusté son lob (85e), Pogba a également montré qu'il n'avait rien perdu de sa vision du jeu. En seulement une demi-heure passée sur la pelouse de Watford, le Français a prouvé qu'il restait un élément essentiel pour une formation de Manchester United toujours balbutiante et qui est retombée dans ses travers après une belle série de six matches sans défaite toutes compétitions confondues. Les Red Devils vont enchainer des rencontres face à Newcastle, Burnley, Arsenal, Wolverhampton et Manchester City d'ici le début du mois de janvier et auront plus que jamais besoin de Pogba et de son inspiration.

Un avenir encore incertain

La convalescence de Paul Pogba avait été très commentée par la presse anglaise qui se gaussait de ses photos avec Zinédine Zidane à Dubaï, où il se soignait, ou des vidéos récentes où il dansait au mariage de son frère, quelques jours avant que son entraîneur ne le dise "malade". Son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a cependant constamment pris sa défense.

"Tout le monde a le droit de se blesser, avait assuré le coach norvégien en conférence de presse avant le match à Watford. J'ai raté 18 mois pour blessure (en tant que joueur). J'ai aussi été à des mariages et j'ai été malade, j'ai fait d'autres choses. Je n'étais pas le meilleur des danseurs, pas aussi bon que Paul, c'est certain". Solskjaer a surtout tordu le coup à toutes les rumeurs évoquant un transfert cet hiver. "Paul ne sera pas vendu en janvier, non", a assuré le Norvégien.