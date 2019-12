Il va encore falloir patienter pour revoir Paul Pogba sur les terrains. "En plus de (sa blessure à une cheville qui le tient éloigné des terrains depuis septembre), il est maintenant tombé malade et il a pris deux ou trois jours de repos. Ce n'est pas très bénéfique et cela l'a probablement retardé un peu" dans sa guérison, a expliqué Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United.

Des propos qui tranchent avec les images de Paul Pogba au mariage de son frère Florentin, vendredi dernier en région parisienne, et notamment une vidéo où il danse, diffusées et abondamment commentées sur les réseaux sociaux. Selon l'agence de presse PA, le champion du monde 2018 avait la permission de son club pour assister au mariage de son frère.

" Paul est un joueur de top niveau "

"Paul est un joueur de top niveau et on veut le voir jouer son meilleur football avec Manchester United", avait ajouté Solskjaer. "Il faut juste qu'on le remettre à un niveau de forme suffisant pour jouer. Ce sera peut-être 30 minutes, 45, 60 ou 90, qui sait, pour son premier match. Nous travaillons dur pour le récupérer", avait assuré le coach norvégien.

Pogba ne sera en tout cas pas avec le groupe pour le quart de finale de Coupe de la Ligue à domicile contre Colchester (D4), mercredi.