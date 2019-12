Anthony Martial est un peu à l'image de Manchester United. On en attend beaucoup, toujours. Et on reste sur notre faim, souvent. Mais il arrive, aussi, que les actes soient au rendez-vous des promesses. Et ça donne, à chaque fois, envie d’en voir plus. Jeudi, l'international français (18 sélections) n'est resté "que" soixante-sept minutes sur le pré mais Martial a régalé. Le Français a grandement participé à la destruction de Newcastle (4-1), grâce à un doublé. Son premier à Old Trafford depuis son arrivée en 2015.

Ses buts ont donné de l'air à Manchester United. Parce que les Red Devils avaient mal démarré. Un but encaissé après le quart d'heure de jeu, par Sean Longstaff (17e), et MU était condamné à courir après le score face à l'équipe de l'ancien taulier de la maison, Steve Bruce. Anthony Martial a commencé par égaliser, d'une frappe sèche au premier poteau, sur laquelle Martin Dubravka fut tout sauf impérial (24e). Le Français a remis le couvert pour clore la marque juste après la pause. Un petit ballon piqué après une interception bien flairée et malgré une conduite de balle approximative (51e). Martial a profité des cadeaux des Magpies mais ne leur en a pas fait.

" Un attaquant de classe mondiale "

Absent durant un gros mois entre la fin de l'été et le début de l'automne (ischio-jambiers), Anthony Martial - passé à un poteau près de devenir le premier Red Devil à signer un triplé depuis… 2013 - reprend ses marques après une entame de saison réussie (2 buts lors des deux premières journées). Incontournable de l'attaque constituée par Ole-Gunnar Solskjaer, qui assurait cet été que le jeune Français pouvait aller bien plus haut et "être un attaquant de classe mondiale", le Français doit réussir sa mue et gagner en régularité. A l’image de son club, 7e à quatre longueurs d’un strapontin en Ligue des champions.

Anthony Martial of Manchester United celebrates with teammate Andreas Pereira after scoring his team's first goal during the Premier League match between Manchester United and Newcastle United at Old Trafford on December 26, 2019 in Manchester, United KinGetty Images

D'un joueur aimanté par le côté gauche et qui aime toucher le ballon, Martial doit définitivement se transformer en renard de l'axe. Avec Rashford ou le jeune Greenwood à sa disposition pour animer les côtés, Solskjaer n'attend pas autre chose du Français. "Il me dit 'ton but, c'est de finir. Finis les dribbles, ton but c'est de terminer les actions'", révélait Martial il y a quelques semaines au micro de Canal Plus.

11 buts, sa meilleure marque

De la tribune, le manager de Manchester United a dû apprécier ce qu'il a vu ce jeudi de Boxing Day. Arrivé il y a un peu plus de quatre ans et au cœur de sa cinquième saison sous le paletot de Manchester United, Anthony Martial n'a jamais inscrit plus de 11 buts en championnat, c'était d'ailleurs lors de sa première saison dans le nord de l'Angleterre.

A la moitié de l’exercice et grâce à son doublé du jour, celui qui s'entend à merveille avec Marcus Rashford a parcouru plus que la moitié du chemin. "Aujourd'hui, c'est ma cinquième saison, je dois montrer que j'ai évolué en tant que joueur, expliquait-il récemment. Je suis plus mature, j'ai plus d'expérience et je me sens épanoui. Je veux devenir l'un des meilleurs attaquants de Premier League.” Des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas. Pas toujours été le plus simple à faire pour lui.