PREMIER LEAGUE - Auteur d'un match XXL face à Sheffield, symbolisé par le premier triplé de sa carrière, le premier pour un joueur de Manchester United depuis 2013, Anthony Martial impressionne sur le terrain cette saison. Le jeune attaquant français de 24 ans semble donner, enfin, la pleine mesure de son talent sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjær. De quoi ravir le principal intéressé.

A la fin des 90 minutes d'un match maîtrisé de bout en bout par Manchester United, Anthony Martial s'est dirigé vers l'arbitre. L'attaquant français voulait, comme la tradition l'y autorise, récupérer le ballon du match. Le numéro 9 mancunien venait de réaliser, en l'espace de 80 minutes, le premier triplé de sa carrière chez les professionnels. Et l'ancien lyonnais, tout sourire après le match au micro de Sky Sports, était tout simplement heureux.

"C'était un match spécial pour moi car c'était mon premier hat-trick. Et puis ça faisait longtemps qu'un joueur de Manchester United n'avait pas marqué trois fois dans un même match. J'espère surtout pour moi que ce ne sera pas le dernier" rigolait l'attaquant de Manchester United. "Je trouve que l'équipe a vraiment bien joué aujourd'hui. On s'est créé beaucoup d'occasions. On se dit souvent qu'il faut qu'on marque plus. Et moi, si je marque plus, l'équipe sera encore meilleure" a-t-il poursuivi.

Premier joueur mancunien à inscrire un triplé depuis Robin van Persie en 2013 et donc depuis la retraite sportive de Sir Alex Ferguson, Anthony Martial gardera à coup sur un souvenir spécial de ce match face à Sheffield United. Cette saison Martial semble enfin épanoui au sein de l'équipe de Solskjær. Auteur de 19 buts et de 5 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, le Français est étincelant depuis la fin d'année 2019. Il réalise même sa meilleure saison statistique depuis l'exercice 2015-2016, lors de sa première année à Manchester. Cette année-là le jeune attaquant qui arrivait tout juste de Monaco avait inscrit 18 buts et délivrés 11 passes décisives en 56 rencontres.

Anthony Martial

"Je suis très heureux pour Anthony. C'est juste dommage qu'il n'ait pas pu célébrer avec nos fans son premier triplé", a réagi après la rencontre son entraîneur, Ole Gunnar Solskjær. "Je suis très content de ses deux premiers buts notamment, de la façon dont il s'est mis en position de marquer. Il est de plus en plus dans ces positions." A l'affût dans la surface et magnifiquement servi par Rashford puis Wan-Bissaka, Anthony Martial a inscrit deux buts de renard des surfaces avant la pause.

Dans tous les bons coups offensifs de son équipe, l'international français a été logiquement récompensé après la pause en inscrivant son troisième but à la conclusion d'une action collective de grande classe. "Je pense que c'est mon préféré des trois" avouait l'attaquant mancunien après le match. "Le troisième but était un bon but. Mais pour moi, le premier et le deuxième étaient meilleurs" estimait lui le coach mancunien. "Il est dans la surface, prêt à passer à l'action. Nous avons travaillé là-dessus et il a fait preuve de sang-froid."

Auteur donc de ses 12e, 13e et 14e buts de la saison en Premier League, Martial ne veut pas pour autant se focaliser sur les statistiques : "Un objectif de buts à atteindre ? Je veux juste marquer plus de buts. Si je peux marquer à tous les matches, c'est bénéfique pour l'équipe. Je dois continuer comme ça et aider l'équipe à remporter d'autres matchs." Rendez-vous est pris, dès samedi sur la pelouse de Norwich.

