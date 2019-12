Après Javi Garcia, Quique Flores : Watford remercie son deuxième coach de la saison

Battu samedi (2-1) par Southampton, un rival dans la course au maintien, Watford ne compte que 8 points en 14 journées et pointe à 6 longueurs d'Everton et Aston Villa, premiers clubs hors de la zone rouge, mais qui jouent dimanche. La défaite de trop pour Quique Flores, qui a été limogé dimanche, comme annoncé dans un communiqué.

Le technicien espagnol, qui avait remplacé Javi Garcia en début de saison, avait déjà été aux commandes de Watford lors de la saison 2015/2016, première saison après le retour en Premier League, qu'il avait terminé à la 15e place. Lors du même exercice, il avait atteint les demi-finales de la Coupe d'Angleterre.

Mais depuis son retour au club début décembre, son équipe n'a pris que 7 points en 10 matches, après n'en avoir pris qu'un en 4 journées sous son prédécesseur. "La nomination d'un nouveau coach est imminente et avec près des deux-tiers de la saison qui restent à disputer, nous fournirons tout le soutien nécessaire pour que les mois à venir soient une réussite", a commenté le président du club Scott Duxbury dans un communiqué. Il s'agit du quatrième entraîneur limogé cette saison de l'autre côté de la Manche, avec Mauricio Pochettino (Tottenham), Unai Emery (Arsenal) et donc Javi Garcia.