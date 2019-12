"Je suis surpris que Carlo Ancelotti prenne le poste de manager à Everton". Jamie Carragher est comme nous et sans doute comme vous aussi. Le pundit star de Sky Sports, supporter d'Everton dans son enfance avant de devenir une légende des Reds, est tombé de haut en voyant la nouvelle : Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur d'Everton. A la lecture, cela sonne toujours aussi bizarre.

"C'est un manager qui n'a fait que des gros clubs dans sa carrière, avait-il complété. Ancelotti, ce qu'il fait d'habitude, c'est prendre des grosses équipes, faire des petites touches personnelles qui permettent d'avancer, notamment en Ligue des champions". Au regard du CV de l'Italien, difficile de lui donner tort. Le vertige est réel en contemplant la liste de ses clubs passés : l'AC Reggiana pour commencer, Parme pour s'affirmer puis le gratin : Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munich et Napoli.

Ce sont donc trois Ligue des champions et quatre sacres nationaux qui arrivent à Goodison Park où l'odeur d'un titre majeur n'a plus été sentie depuis 1995 et qui n'a jamais réussi à s'inviter au banquet de l'attractive C1. En somme, ce sont deux mondes bien distincts qui ont décidé de s'unir. Limogé du Napoli sans ménagement, Ancelotti surprend aussi par sa volonté de reprendre un banc immédiatement alors qu'une pause de six mois lui aurait sans doute ouvert, à nouveau et sans concession, les portes des plus grands clubs européens. Alors, comment expliquer ce choix ?

Carlo Ancelotti (Napoli)Getty Images

Un salaire de 13,5 millions d'euros par saison

"C'est très bizarre mais l'argent est roi" souffle Tom Adams, notre collègue d'Eurosport en Angleterre. La première raison est triviale mais représente un argument de poids. En signant à Everton et en retrouvant la si bien dotée Premier League, Ancelotti s'offre un package incroyable : un salaire de 13,5 millions d'euros par saison pour un contrat de quatre ans et demi.

Au Royaume, seuls Pep Guardiola et José Mourinho gagneront plus que lui. Logique au vu de son CV et logique que les Toffees aient fait l'effort nécessaire pour attirer la star du banc que Farhad Moshiri, le propriétaire du club, réclamait depuis de longues semaines pour lutter dans le "Hollywood football" qu'est la Premier League.

Vidéo - Wenger : "Un très beau coup pour Everton de prendre Ancelotti" 00:13

Un projet de long terme avec des moyens

C'est d'ailleurs vers lui qu'il faut se tourner pour analyser le choix de Carlo Ancelotti. L'homme d'affaires irano-britannique n'a jamais caché son envie, à terme, d'aller chatouiller les géants du Royaume. Depuis 2016, il n'a cessé de clamer son ambition et n'a jamais rechigné à sortir le chéquier pour attirer des talents parfois au prix (trop) fort : près de 50 millions d'euros pour Sigurdsson, près de 40 pour Richarlison ou encore 30 pour Alex Iwobi.

Lorsque la possibilité de récupérer Carlo Ancelotti s'est présentée à lui, l'homme fort des Toffees n'a pas rechigné à lui accorder la majeure partie de ses demandes. L'occasion était trop belle pour eux. Surtout, avec Ancelotti, il s'offre un argument de poids à même d'entraîner un cercle vertueux dans tous les domaines.

Carlo AncelottiGetty Images

Pour l'Italien, cela répond à une autre envie. Chez les géants, il avait fait le tour de la question. Et, selon les premières indiscrétions de la presse italienne, Ancelotti avait envie de se faire plaisir en s'offrant autre chose. Un projet.

Son contrat de quatre ans et demi répond à cette envie de s'éloigner du tumulte des ténors pour faire grandir une équipe sur le long terme. Il a la garantie d'être protégé par son aura pendant quelques temps, une pression minimale étant données les attentes à court terme des supporters (remettre l'équipe à l'endroit) et surtout un budget qui devrait lui permettre de créer une équipe à son image plutôt que de s'adapter, encore une fois, aux effectifs de stars déjà en place.

Un professionnalisme qui lui a fait défaut à Naples

Des stars, la ligue anglaise en regorge. Ça aussi, ça compte. Ancelotti n'a jamais caché sa préférence assez marquée pour le championnat anglais plutôt que la Liga ou la Série A. Parce qu'elle est devenue une industrie à part entière, la Premier League interdit tout amateurisme. Grâce à leurs budgets colossaux, les clubs sont dotés d'infrastructures de haut niveau et semblent parfois à des années-lumière d'autres équipes de championnats plus éloignés.

Pour Ancelotti, cela a beaucoup joué. Son expérience au Napoli l'a vacciné des excès du football italien. Il faut se souvenir de son coup de gueule face aux travaux du San Paolo, de ses sorties contre le racisme ou de son indignation récente contre l'arbitrage alors qu'il n'a jamais usé cette corde-là auparavant, ou alors assez peu.

Vidéo - Ancelotti réaffirme sa détermination : "Nous resterons sur le terrain et nous ne jouerons pas" 00:42

Au fond, Ancelotti prend un risque. Reprendre un nouveau "top club européen" n'en aurait pas été un, tant son expérience et son aura parlent pour lui auprès des stars. Mais bâtir un projet cohérent, presque de A à Z, avec des pleins pouvoir, ou presque, ressemble à quelque chose de nouveau pour lui.

C'est encore à Carragher que le mot de la fin revient. "Ronald Koeman était un top manager mais il n'a jamais su se mettre au niveau de l'intensité réclamée par ce club, expliquait l'ancien défenseur de Liverpool. C'est ma plus grande crainte pour Ancelotti : il a eu une telle carrière que, à son âge (60 ans, NDLR), prendre un job qu'il n'a plus fait depuis si longtemps…". Ancelotti à Everton, c'est donc une énigme dont il nous tarde de connaître la solution.