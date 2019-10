Après un faux-départ, la fusée Saint-Maximin prête à décoller ?

Lundi, la vidéo publiée par Allan Saint-Maximin sur son compte Twitter a connu un vrai succès. On y voit l'ailier de Newcastle effacer six partenaires et marquer d'une frappe croisée lors d'une opposition à l'entraînement. Le tout accompagné des hashtags "Feeling Good" et "Work Hard". Le Français se sent bien et travaille fort, donc. Maintenant, on le sait.

Car depuis son arrivée en Angleterre - où il s'est engagé en août dernier en provenance de Nice, pour les six prochaines saisons - on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup entendu parler de son cas. Gêné par une blessure récurrente aux ischio-jambiers, l'ancien Monégasque a manqué trois des sept premières journées de Premier League. Lors de la débâcle à Leicester (5-0), dimanche dernier, il n'est pas sorti du banc. Le tout alors que sa première (et seule) titularisation - le 25 août dernier sur la pelouse de Tottenham (0-1) - avait tourné court pour cause de blessure.

40 minutes de jeu jusqu'ici…

Résultat, "ASM" a joué… 40 minutes en match officiel depuis son arrivée sur les bords du Tyne. Des débuts pour le moins compliqués pour celui qui connaît déjà - à 22 ans - son sixième club, le deuxième à l'étranger après Hanovre (2015-2016). Sans compter que collectivement, rien ne va pour les Magpies. Ou pas grand-chose. Après la claque reçue il y a une semaine, les hommes de Steve Bruce occupent une inquiétante 19e place, avec cinq points pris en sept journées… et quatre buts marqués. Sur ce dernier point, seuls Leganés et Udinese font pire parmi les cinq grands championnats.

Fâcheux, pour une formation qui avait déboursé 62 millions d'euros pour renforcer son attaque cet été, dont 44 M€ pour Joelinton (le transfert le plus cher de son histoire) et 18M€ pour Saint-Maximin. Alors forcément, Steve Bruce est sous pression avant la réception de Manchester United, dimanche (17h30). Et cette fois, le technicien britannique devrait bien s'appuyer sur les services de son ailier français.

Saint-Maximin préservé pour affronter Man U

C'est même certainement la raison pour laquelle le natif de Châtenay-Malabry n'était pas rentré contre les Foxes, malgré 17 minutes de qualité la semaine précédente. Son équipe menée 3-0 avant l'heure de jeu, Bruce avait jugé qu'il était mieux de ne pas prendre de risque avec son joueur, encore court physiquement. Après une semaine complète d'entraînement supplémentaire, Saint-Maximin semble donc prêt à connaître sa deuxième titularisation avec Newcastle.

Malgré sa sortie prématurée, la première avait débouché sur la seule victoire des siens jusqu'ici. Et contre un cador nommé Tottenham. Mais au-delà de la superstition, l'ancien Stéphanois est attendu comme le Messie pour des raisons beaucoup plus terre à terre. Newcastle n'a pas d'autre joueur de son profil et l'international Espoirs a prouvé, la saison dernière contre Lyon et Lille et il y a deux ans contre le PSG, qu'il savait faire la différence dans des grands matchs. Un facteur X censé permettre aux siens de relever la tête, donc. Et qui se doit de lancer, enfin, son aventure. Pour se débarrasser des fantômes des Tricolores qui n'ont pas réussi à s'imposer chez les Magpies.