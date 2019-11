Du presque hold-up aux regrets, MU dans tous ses états à Sheffield

Match de folie à Bramall Lane où Manchester United a concédé le match nul (3-3) dans les dernières minutes face à Sheffield United. Avant de craquer, les Red Devils avaient auparavant réussi l’exploit de revenir de (2-0) à (2-3) en à peine 7 minutes grâce à des buts de Brandon Williams, Mason Greenwood et Marcus Rashford. Si les Blades (6e) enchaînent un 6e match sans défaite en championnat, les hommes de Solskjaer restent quant à eux englués en milieu de tableau (9e) à 9 points des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Manchester United n’arrive décidément pas à enchaîner. Après leur victoire contre Brighton (3-1) lors de la dernière journée de Premier League, les Red Devils ont une nouvelle fois échoué à remporter deux matches d’affilée en championnat cette saison. Face à Sheffield, ils sont même passés tout près de la correctionnelle.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont été dépassés dans tous les domaines. Bousculés dans les duels, dominés dans le jeu, les Mancuniens ont traversé telle une âme en peine les 70 premières minutes de ce match ne cadrant qu’un malheureux tir (29e).

7 minutes qui ont failli tout faire basculer…

Les joueurs de Sheffield, plus agressifs, ont longtemps surclassé leurs adversaires, étalant leur capacité à produire du beau jeu, certes face à une défense des Red Devils qui a montré d’énormes faiblesses à l’image d’un Phil Jones remplacé à la mi-temps. C’est d’ailleurs à la suite d’un duel perdu par le défenseur anglais que les Blades ont ouvert le score par John Fleck (19e). L’attaquant français Lys Mousset est ensuite venu conclure un contre peu de temps après le retour des vestiaires (52e). Mais tout s’est écroulé en 7 minutes.

Invisibles jusqu’alors, les joueurs de Manchester United ont réalisé un come-back incroyable. Williams, d’abord a réduit l’écart d’une reprise en demi-volée (72e). Greenwood, s’est ensuite jeté au premier poteau pour reprendre un centre de Rashford (77e) avant que ce même Rashford, enfin ne soit à la conclusion d’un mouvement initié par Daniel James, côté gauche (79e).

7 minutes, c’est le temps que les hommes de Solskjaer auront joué dans cette rencontre. Cela n’a malheureusement pas été suffisant pour arracher la victoire, McBurnie égalisant logiquement dans les derniers instants de la rencontre après vérification auprès du VAR (90e) et privant les Mancuniens de trois points précieux dans la course à la C1. Une course qu’il sera difficile de remporter en ne jouant que 7 minutes par match.