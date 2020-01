Mikel Arteta sera privé de son joueur phare pour le derby à Chelsea mardi prochain. Mais l'ancien Stéphanois, exclu samedi dernier après l'intervention de la VAR, manquera également la réception de Sheffield United ce samedi et le match du 4e tour de Cup contre Bournemouth le lundi 27 janvier.

"C'est vraiment dommage et une grosse perte pour nous. Nous savons qu'il n'y avait pas de mauvaise intention derrière le geste de Pierre-Emerick. Mais nous devons respecter cette décision, a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse dans un premier temps. Pierre-Emerick travaille dur, marque des buts (ndlr : 16 buts toutes compétitions confondues dont 14 en Premier League cette saison) et il est probablement le joueur le plus important de l'équipe. Perdre ce joueur pour trois matches est vraiment une mauvaise nouvelle."