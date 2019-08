Deuxième match et deuxième succès de rang pour Arsenal, qui réussit un sans faute en ce début de saison de Premier League. Une première depuis 2009. Ce samedi, les Gunners l'ont emporté à domicile (2-1) face à Burnley, grâce à deux buts signés Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais si les trois points de la victoire sont là, les hommes d'Unai Emery ont tout de même dû batailler et ont montré quelques signes de fébrilité, notamment en défense. Pour son premier match sous le maillot des Gunners, David Luiz n'a pas toujours fait preuve de lucidité, comme sur son mauvais alignement sur le but des Clarets, signé Ashley Barnes (43e). Grâce à ce succès, Arsenal prend tout de même provisoirement la tête du championnat.

Ce samedi à l'Emirates Stadium, Unai Emery avait décidé d'aligner dès le coup d'envoi, et pour la première fois de la saison, son buteur Alexandre Lacazette, ainsi que deux de ses nouvelles recrues, Dani Ceballos et David Luiz. Bonne pioche pour les deux premiers, puisque l'attaquant tricolore a mis les Londoniens dans le sens de la marche en ouvrant le score peut avant la fin du premier quart d'heure (13e). Ceballos a quant à lui illuminé la rencontre de ses passes bien senties et presque toujours distillées dans le bon tempo. Le joueur prêté par le Real Madrid a constamment joué vers l'avant, n'hésitant pas non-plus à prendre sa chance et à tirer à plusieurs reprises, toutefois sans résultat. Mais l'important n'était pas là pour le milieu offensif, et sa prestation à l'Emirates, laisse augurer d'un futur flamboyant pour le jeu créatif d'Arsenal.

Ceballos au sommet de son art

Côté défensif, David Luiz était donc titulaire pour la première fois. Et pour le défenseur brésilien de 32 ans, tout juste transféré de Chelsea, la copie n'a pas été aussi bonne. Si la prestation de l'ancien du PSG n'a pas été catastrophique, il a encore montré quelques errements dans les moments critiques. Illustration parfaite : son bien mauvais positionnement sur l'action amenant le but égalisateur, signé Ashley Barnes (43e). Malgré tout, Davis Luiz a fait preuve de volonté et a presque tout le temps été en mouvement. De nombreux ballons touchés également, mais pour parvenir à stabiliser une défense qui en a bien besoin, il lui faudra élever très sensiblement son niveau de jeu.

Tenus en échec à la pause, les Gunners s'en sont finalement remis à leur serial buteur, Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur de trois doublés face à Burnley, lors des trois matches qu'il a disputés face à eux depuis qu'il est à Arsenal, le Gabonais a offert à son équipe le but de la victoire, inscrit peut après l'heure de jeu (64e). Légèrement excentré côté droit en première période, mais aussi en seconde malgré l'entrée de Nicolas Pépé, Aubameyang n'a pas pu s'exprimer pleinement, comme il peut le faire lorsqu'il joue dans l'axe. Pas suffisamment gênant cependant pour l'empêcher de marquer, et d'offrir à Arsenal son deuxième succès en deux matches depuis la reprise du championnat. Un début de saison que le club londonien n'avait plus connu depuis dix ans. Avec six points, et grâce à ce sans-faute, les Gunners occupent provisoirement la première place du classement.