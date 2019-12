Ce devait être l’occasion de tourner la page et d’enfin enclencher une dynamique positive. Il n’en a rien été. Pour sa grande première à l’Emirates Stadium en tant qu’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta faisait face au Chelsea de Frank Lampard. De longues minutes durant, ses hommes ont mené la vie dure à leurs rivaux londoniens. Ils ont d’ailleurs logiquement viré en tête à la pause, au terme d’une première période convaincante et marquée par l’ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang (13e).

Dans l’attitude comme dans le contenu, les voyants étaient au vert pour les Gunners. Mais ces derniers ont ensuite affiché moins de maîtrise au cours du second acte. Ils ont de plus en plus reculé, ont de plus en plus subi. Et ils ont fini par craquer, en encaissant deux buts tout à fait évitables. Jorginho a en effet d’abord profité d’une sortie complètement ratée de Bernd Leno sur corner pour égaliser (83e). Puis Tammy Abraham, bien aidé par un marquage pour le moins approximatif de la part de Shkodran Mustafi, a offert la victoire aux Blues (87e).

"Responsables de tout ce qui a été mal fait"

Au final, cette défaite (1-2) laisse inévitablement un goût amer à Arteta. "J’ai apprécié beaucoup de choses, que nous avions travaillées à l’entraînement et que nous avons réussi à reproduire en match, a-t-il analysé devant les journalistes. Mais je suis vraiment déçu du résultat, et de la manière dont nous avons concédé ces deux buts." Avant d’ajouter : "J’en veux à mon équipe. Nous sommes responsables de tout ce qui a été mal fait sur la pelouse."

Le technicien espagnol n’a pas cherché à accabler les fautifs du soir, pointant du doigt le manque de contrôle collectif sur le deuxième but et apportant un total soutien à son gardien. "Bernd Leno est à terre, et quand des erreurs coûtent des points, c’est plus difficile à digérer. Mais c’est notre travail de le relever," a-t-il affirmé.

Boateng, Upamecano… des renforts attendus en janvier

L’ancien adjoint de Pep Guardiola n’est sans doute pas dupe concernant les lacunes récurrentes de son arrière-garde, qui a déjà encaissé trente buts cette saison. A en croire certains échos de la presse britannique, la cellule de recrutement des Gunners aurait d’ailleurs la ferme intention de se renforcer dans le secteur défensif au cours du mercato hivernal.

Les noms de Jerome Boateng (Bayern Munich), Dayot Upamecano (RB Leipzig) ou encore Gabriel (Lille) ont été évoqués comme étant des pistes potentielles. En attendant l’arrivée du Stéphanois William Saliba en juin prochain, Arsenal doit donc à tout prix retrouver une certaine solidité derrière. Dans le cas contraire, le club du centre de Londres (12e) pourra vraisemblablement faire une croix sur la lutte pour les places européennes, qui ne cessent de s’éloigner au fil des journées.