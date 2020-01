Arsenal a encore calé. Alors qu'ils pensaient s'être relancés après leur victoire face à Manchester United lors de la dernière journée de championnat, les Gunners n'ont pas fait mieux qu'un nul ce samedi sur la pelouse de Crystal Palace (1-1), dans le cadre de la 22e journée de Premier League.

Largement dominateurs en début de match, les hommes de Mikel Arteta ont ouvert la marque par Aubameyang (12e), mais ont ensuite vu les Eagles revenir par l'intermédiaire d'Ayew (54e). Plombés par le rouge direct et l'expulsion de ce même Aubameyang, peu après l'heure de jeu (67e), les Gunners se contentent donc d'un petit point qui les laisse scotchés au 10e rang du classement, juste derrière leur adversaire du jour puisque Palace reste 9e.

La guérison complète n'est donc pas pour tout de suite pour les pensionnaires de l'Emirates Stadium, qui se déplaçaient ce samedi à quelques encablures de leur stade, pour aller affronter d'autres Londoniens : les Eagles de Crystal Palace. Pourtant, le début de match avait ouvert la porte aux espoirs les plus fous pour les fans des Gunners.

Ultra-dominateurs, ces derniers ont littéralement mangé leurs adversaires, incapables quant à eux de sortir de leur moitié de terrain lors des vingt premières minutes. Une telle supériorité ne pouvait que se transformer en but, et c'est fort logiquement que Pierre-Emerick Aubameyang a mis Arsenal sur orbite (0-1, 12e).

Vingt minutes et puis (presque) plus rien

C'était du moins ce qu'il pensait faire. Car peu après son ouverture du score, le Gabonais n'a pu que constater l'apathie soudaine de son équipe… Et le réveil de Crystal Palace. Bien plus volontaires, les locaux ont peu à peu pris les marques et ont bousculé des Gunners qui ont brusquement chancelé, pour finalement chuter dix minutes après la reprise, moment choisi par Jordan Ayew pour égaliser (1-1, 54e). Une égalisation qui a un peu plus fait perdre leurs nerfs aux visiteurs, et plus particulièrement à Aubameyang, expulsé par l'arbitre (avec l'aide du VAR), pour un tacle assassin sur Meyer, obligé de sortir dans la foulée (67e). A dix contre onze, la tâche des partenaires d'un Nicolas Pépé pas toujours très inspiré cet après-midi, malgré une belle occasion en fin de partie (83e), s'en est trouvée compliquée.

Un peu trop d'ailleurs pour espérer plus qu'un petit point au coup de sifflet final. Si Mikel Arteta a apporté quelque chose depuis son arrivée sur le banc londonien, force est de constater que l'Espagnol a encore beaucoup de travail. L'un des secteurs qui a semblé le plus en difficulté ce samedi a été son milieu. Le remplacement de Torreira par Guendouzi n'a rien apporté à la pause. Xhaka n'a pas été à son avantage, tandis qu'Özil a été pratiquement transparent.

Ajoutez à cela la prestation très faible de David Luiz en défense, et l'explication du nul concédée par Arsenal est toute trouvée. Toujours englués à la 10e place du classement, juste derrière Palace, les Gunners tenteront de réagir face à Sheffield United dans une semaine. Ce sera sans Aubameyang ni Lacazette.