Une victoire qui fait du bien. Incapables de gagner depuis neuf matches consécutifs, les Gunners ont enfin réussi à mettre fin à leur spirale infernale sur la pelouse du London Stadium (1-3). Mais que ce fut compliqué pour les hommes de Fredrik Ljungberg ! Une nouvelle fois mené au score à la suite d’une tête d’Ogbonna (38e) et incapable de se montrer dangereux en première période, Arsenal a réussi à retrouver sa fougue d’antan l’espace de dix minutes, inscrivant trois buts coup sur coup. En grande forme, Nicolas Pépé a marqué (66e) et délivré une passe décisive à Aubameyang (69e) pour aider son équipe à revenir à deux petits points de Manchester United et du dernier ticket européen.

