Les supporters d’Arsenal ont sans doute eu un sentiment de déjà-vu, samedi après-midi. Alors que les Gunners avaient bien entamé la rencontre et s’étaient mis sur les bons rails grâce à Aubameyang, ils se sont sabordés, en offrant littéralement un but à leur adversaire. Et, comme trop souvent depuis son arrivée dans le nord de Londres, le coupable se nomme Granit Xhaka.

Granit n'a pas eu de chance

Premier League Bale est "heureux" et ça "se voit" : "L'équipe a besoin de son talent" 28/02/2021 À 18:33

Soucieux de relancer proprement au pied, Leno a transmis le ballon au milieu de terrain, redescendu dans sa surface pour apporter un peu de soutien. Trop serein, Xhaka a tenté de trouver David Luiz en orientant le jeu sur le côté droit. Il n’a trouvé que Chris Wood, l’attaquant de Burnley, qui a pris un malin plaisir à contrer la passe de l’international suisse et a ainsi permis aux siens d’égaliser.

Après la rencontre, le portier allemand s'est exprimé sur ce but plus qu'évitable. "Nous voulions reconstruire de derrière parce que ça marchait et Granit n'a pas eu de chance, ça arrive" a d'abord affirmé Leno. Avant de défendre la philosophie de jeu des Gunners : "Il y a toujours un risque à jouer de l'arrière, mais c'est notre style."

Xhaka, recordman des boulettes en Premier League

Interrogé en conférence de presse sur ce match nul concédé, le constat de Mikel Arteta a été sans appel : "Je suis déçu du résultat, mais la réalité est que lorsque vous venez ici, qui est un endroit difficile à jouer, et que vous générez les chances que nous avons créées, ne marquez pas assez, donnez un but à l'adversaire et ensuite n'obtenez pas les décisions que vous devriez obtenir, il devient difficile de gagner un match de championnat."

Malgré cela, le tacticien espagnol n’a pas souhaité tirer à boulets rouges sur le principal fautif côté Gunners, affirmant que ce sont des choses qui "arrivent dans le football". Mais les chiffres ne plaident pas en faveur de Granit Xhaka : depuis son arrivée à Arsenal en juillet 2016, le milieu de terrain a commis huit erreurs menant à un but en Premier League. C’est un record qui commence à couter beaucoup de points au club londonien…

Premier League Bale en mode sauveur de Tottenham 28/02/2021 À 15:53