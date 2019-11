Aston Villa respire après son succès face à Newcastle

Trois points qui font du bien pour Aston Villa. Les coéquipiers du Français Frédéric Guilbert (titulaire ce lundi soir) ont fait la belle opération de la soirée en s'imposant contre Newcastle(2-0), un autre mal classé, lundi en clôture de la 13e journée de Premier League.

Ce succès permet à Aston Villa, qui restait sur trois défaites (mais contre des équipes du Top 5, notamment Manchester City et Liverpool), de remonter à la 15e place avec 14 points soit 4 de mieux que Norwich, 18e et premier relégué virtuel. Newcastle, qui avait, lui, pris 7 points sur les trois dernières journées, reste à 15 unités et à la 14e place.

Aston Villa devra confirmer dimanche à Old Trafford

Les Magpies, d'Allan Saint-Maximin, sont passés totalement au travers de la première période ce lundi soir, avant de déployer davantage de conviction en seconde, sans grand danger pour l'adversaire. Sans être brillants, mais avec l'apport important sur le plan technique du retour de blessure de son meneur de jeu Jack Grealish, le club de Birmingham a fait la différence en quatre minutes sur deux coups de pieds arrêtés.

L'Irlandais Conor Hourihane a trouvé une brèche infime côté fermé après une combinaison sur un coup-franc indirect à l'entrée de la surface (1-0, 32e) et Anouar El Ghazi a ensuite marqué de près sur un mauvais alignement de la défense noire et blanche (2-0, 36e). Du beau travail pour les Villans. Une belle copie donc qu'Aston Villa devra confirmer dimanche prochain sur le terrain de Manchester United.