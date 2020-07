Bielsa a réussi son pari : Leeds va retrouver la Premier League

Après seize années en dehors de l'élite du foot anglais, Leeds va faire son retour en Premier League à la suite de la victoire de Huddersfield contre West Brom (2-1). L'équipe de Marcelo Bielsa, qui occupe la première place du Championship (D2 anglaise), a décroché sa promotion automatique.

Leeds va retrouver la Premier League la saison prochaine après 16 ans d'absence, promu sans jouer après la défaite de son dauphin West Bromwich Albion à Huddersfield (2-1) vendredi lors de la 45e journée de Championship (D2 anglaise). Alors que West Bromwich Albion devait l'emporter pour pouvoir encore rêver de détrôner Leeds, le club a été dominé par le modeste Huddersfield (17e, 51 pts) grâce à Chris Willock (4e) et Emile Smith-Rowe (86e), contre un but de Dara O'Shea (42e) pour les visiteurs. Avec 87 points, Leeds, en tête du Championship, ne peut plus être rejoint par son dauphin (82 pts), qui n'a plus qu'un match à jouer. Seul Brentford (3e, 81 pts) pourrait les priver du titre, mais pas de la montée, les deux premiers étant promus.

Premier League Arteta veut conserver Lacazette et Aubameyang IL Y A 5 HEURES

Entraîné depuis deux ans par l'Argentin Marcelo Bielsa, Leeds va ainsi renouer avec l'élite du championnat anglais, dont il est familier: le club a remporté au cours de son histoire trois titres de champion d'Angleterre en 1969, 1974 et 1992. Le club du nord de l'Angleterre avait déjà frôlé la promotion la saison passée. Troisième à l'issue de la saison, il avait échoué en demi-finales des barrages de promotion face à Derby County. C'était finalement Aston Villa qui avait obtenu la montée en Premier League.

Premier League Vers un retour du public en octobre en Premier League ? IL Y A 6 HEURES