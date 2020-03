Paul Pogba attend ce moment depuis de longues semaines. Il ne devrait plus tarder à arriver. Si mardi, l'entraînement de Manchester United n'est pas annulé à cause de la propagation du coronavirus qui touche toute l'Europe, alors le champion du monde 2018 pourrait faire son retour sur les terrains d'après les informations du site anglais The Athletic. Ce serait donc une bonne nouvelle pour les Red Devils et l'ancien Turinois qui n'a plus joué depuis le 26 décembre et le match de Premier League Manchester United-Newcastle (4-1).

Vidéo - Kebab - frites, bonnes oeuvres et confession : deux nuits avec les frères Pogba 18:01

Depuis le début de la saison, Paul Pogba est gêné par une blessure à une cheville. Alors qu'il avait fait son retour pendant la période de Noël, le milieu de terrain français, qui a fêté ses 27 ans dimanche, a rechuté. Durant cet exercice 2019-2020, le Mancunien a seulement disputé huit matches en Angleterre : sept rencontres de Premier League et un match de Coupe de la Ligue. Pour un total de 610 minutes. Mais désormais pour Paul Pogba, l'heure du renouveau semble enfin avoir sonné.