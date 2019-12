Liverpool ne faiblit décidément pas. Ce samedi, les Reds ont fini par disposer de Bournemouth (3-0), dans le cadre de la 16e journée de Premier League. Au Vitality Stadium, Alex Oxlade-Chamberlain (35e), Naby Keïta (44e) et Mohamed Salah (54e) ont permis au club de la Mersey d’enregistrer sa quinzième victoire de la saison. Au classement, les hommes de Jürgen Klopp continuent leur cavalier seul, avec provisoirement onze et quatorze points d’avance sur Leicester et Manchester City, qui affrontent Aston Villa (dimanche, 15h) et Manchester United (samedi, 18h30).

Plus d'infos à suivre...