En quête d'une nouvelle aventure depuis son départ de l'OL, Bruno Genesio pourrait avoir trouvé son graal. Selon les informations du Progrès, le désormais ex-entraîneur du club rhodanien est en passe de rejoindre Newcastle, actuellement à la recherche du successeur de Rafael Benitez. Le quotidien ajoute que le club anglais s'apprête à être racheté par un milliardaire provenant de Dubai.

Bruno Genesio, de son côté, se trouverait actuellement à Newcastle. Dans les prochaines heures, il n'est pas à exclure que les deux parties formalisent le tout. "Mon souhait, c’est de retrouver un club le plus vite possible, un challenge sportif qui me correspond. Quand on quitte Lyon, on aspire à quelque chose d’équivalent. Il y a eu des contacts avec ces championnats exotiques (...). Si je n’ai rien d’ici mi-juillet, j’attendrai le temps qu’il faudra pour avoir un projet où je souhaite travailler", confiait l'ancien entraîneur de l'OL en juin dernier. Sauf surprise, le voilà prêt à se remettre (déjà) en selle.