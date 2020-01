"C'est un grand joueur" : Lampard admire Cavani et le verrait bien à Chelsea

Les envies de départ de l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, désireux de quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver, ne laissent pas insensible l'entraîneur de Chelsea Frank Lampard, qui a exprimé son intérêt lundi. "C'est un grand joueur", a déclaré Lampard au sujet du meilleur buteur de l'histoire du PSG, lors de la conférence de presse précédant la rencontre de Premier League à domicile contre Arsenal mardi soir.

Vidéo - Trop gourmand, manque de reconnaissance : Le PSG sera forcément perdant avec Cavani sauf si... 02:50

"J'ai joué contre lui et j'ai toujours aimé sa mentalité et son attitude, et évidemment ses statistiques de buts parle d'elles-mêmes", a ajouté l'ancien international anglais (...) Je ne suis pas absolument au courant de la situation de Cavani, donc nous verrons bien", a toutefois souligné Lampard.

Manchester United est également intéressé

Malgré les 16 buts inscrits toutes compétitions confondues par le prodige anglais Tammy Abraham, Lampard se plaint de la faible efficacité de ses joueurs offensifs, cruellement illustrée par la défaite 1-0 à Newcastle samedi. "L'idée d'apporter de l'expérience est quelque chose que je ne rejette pas du tout", a expliqué Lampard.

"Parce que parfois les jeunes joueurs ont besoin d'un peu d'aide, et si c'est le cas, cela peut nous aider", a indiqué le coach de Chelsea. Le club londonien compte en pointe sur Abraham et le Belge Michy Batshuayi, mais devrait perdre d'ici la fin janvier le Français Olivier Giroud, annoncé à l'Inter Milan.

Agé de 32 ans, Cavani, en fin de contrat avec le PSG, a déjà trouvé selon la presse espagnole un accord avec l'Atletico Madrid pour rejoindre l'Espagne la saison prochaine. Auteur de 198 buts en six saisons et demi avec l'équipe parisienne, il a été supplanté depuis août dans la capitale française par l'Argentin Mauro Icardi. Selon la presse britannique, Manchester United qui a perdu Marcus Rashford pour au moins six semaines, s'intéresserait aussi à Cavani.