Carlo Ancelotti n'a jamais été aussi proche de retrouver un club. Moins d'une semaine après son éviction de Naples, à l'issue d'une brillante victoire contre Genk (4-0) en Ligue des Champions qui assurait aux Napolitains une qualification en huitièmes de finale, l'ancien technicien du PSG devrait prochainement s'asseoir sur le banc d'Everton selon Sky Sports. Huit ans après son départ de Chelsea, le coach italien de 60 ans qui avait remporté le titre de Champion d'Angleterre en 2010 avec les Blues, s'apprête à revenir en Premier League.

Toujours d'après Sky Sports, l'officialisation de la signature de Carlo Ancelotti chez les Toffees pourrait même intervenir avant ce mercredi et le quart de finale de Carabao Cup qui opposera Everton à Leicester à Goodison Park. Duncan Ferguson, l'actuel entraîneur interimaire, devrait officier pour la réception de l'équipe de Brendan Rodgers. Il pourrait aussi rester au sein du staff de l'Italien, qui était la priorité absolue du président Bill Kenwright et de l'actionnaire majoritaire Farhad Moshir.

A Everton, Carlo Ancelotti voudra aussi redorer son blason.Getty Images

Au lendemain de la défaite à Liverpool (5-2, 15e journée) début décembre, Everton a décidé d'écarter Marco Silva alors que l'équipe était dix-huitième. Deux journées plus tard, les Toffees sont seizièmes à trois points de la zone rouge grâce à la victoire obtenue à domicile face à Chelsea (3-1, 16e journée) et au match nul arraché à Manchester United (1-1, 17e journée). Carlo Ancelotti, qui vient de subir deux limogeages successifs (ndlr : Bayern Munich et Naples), devra ramener Everton dans le Top 10 de la Premier League. Mais aussi redorer son propre blason.