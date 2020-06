PREMIER LEAGUE - Champion d'Angleterre après une attente longue de 30 ans, Liverpool est célébré comme il se doit par la presse britannique ce vendredi. Jürgen Klopp, le grand artificer de ce come-back sur le trône, aussi.

Trente ans, c'est long. Très long. Si vous en doutez, demandez un peu aux fans de Liverpool, qui couraient après un titre de champion d'Angleterre depuis... 1990. Cette abstinence a pris fin jeudi un peu après 23h et la victoire de Chelsea face à Manchester City (2-1), qui a officiellement sacré les joueurs de Jürgen Klopp. Depuis, Anfield a littéralement été pris d'assaut par les supporters des Reds, qui ont fêté ce titre devant leur stade mythique jusqu'à l'aube. Pour se rémémorer ce jour historique dans quelques années, ils peuvent toujours faire un détour chez leur marchand de journaux. Ce vendredi, leur club fait en effet toutes les Unes.

"CHAMPIONS", titre par exemple Liverpool Echo, qui consacre pas moins de 16 pages aux Reds dans une "édition souvenir". En Une, on peut ainsi retrouver les héros de toute une ville : Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Roberto Firmino. "La longue attente est terminée", peut-on lire du côté du Daily Express, alors que The Guardian célèbre les nouvelles "idoles du Kop". Même son de cloche pour Metro Sport, pour qui les hommes de Klopp sont les "rois du Kop".

"Historique"

De son côté, The Daily Telegraph évoque un "jour de gloire" pour Liverpool et son entraîneur allemand. Pour l'ensemble des médias britanniques, rien n'aurait vraiment été possible sans l'arrivée de ce dernier sur le banc de Liverpool en octobre 2015. En moins de cinq ans, l'ex-technicien du Borussia Dortmund a notamment ramené la Ligue des champions sur les bords de la Mersey. Déjà dans la légende avant jeudi, Klopp l'est certainement encore un peu plus aujourd'hui.

"C'est le cinquième Beatles. il bat tous les records", écrit par exemple La Gazzetta dello Sport ce vendredi. Ce titre des Reds, qui fait parler un peu partout, est considéré comme "historique" par le Corriere dello Sport, toujours du côté de l'Italie. "30 ans après", titre le quotidien L'Equipe, avec deux photos symboliques : celle des champions de 1990... et désormais ceux de 2020. L'attente a probablement été longue, mais elle en valait certainement la peine.

