Chelsea du tac au tac

PREMIER LEAGUE - Après les victoires de Leicester et Manchester United, Chelsea ne devait pas laisser le moindre point en route samedi soir contre Watford. Sur leur pelouse de Stamford Bridge, les Blues se sont imposés à leur tour (3-0) avec notamment un but d'Olivier Giroud, auteur de l'ouverture du score. Chelsea reste 4e à l'issue de cette 33e journée, un point derrière Leicester.

Chelsea a rebondi. Trois jours après sa défaite sur la pelouse de West Ham (3-2), l’équipe de Frank Lampard a réagi avec sérieux dans un nouveau derby de Londres, face à un faible Watford (3-0). Titulaire, Olivier Giroud a ouvert le festival des Blues, alors que Willian a encore marqué sur penalty. Un succès qui relance Chelsea, de nouveau quatrième de Premier League avec un seul point de retard sur le podium.

Chelsea - Watford (3-0) : Le film du match

Alors que Leicester et Manchester United avaient gagné un peu plus tôt ce samedi, Chelsea se devait de retrouver la victoire pour garder toutes ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Et dans ce match où Lampard avait effectué 4 changements par rapport au match face à West Ham, deux des trois Français titulaires au coup d’envoi côté Blues ont marqué des points. Il y a d’abord Kurt Zouma, préféré à Rüdiger en défense centrale, solide, très présent et qui a vu les siens finir la rencontre sans encaisser de but pour la première fois depuis 4 matches de championnat.

Giroud buteur mais touché à la cuisse

La faute aussi à des Frelons qui ont grandement manqué de piquant et respecté leur statut de troisième plus mauvaise attaque de Premier League, se réveillant tardivement et ne cadrant pour la première fois qu’à la 74e minute. L’autre grand gagnant de ce match, c’est bien sûr Olivier Giroud, titularisé à la place de Tammy Abraham, précieux devant pour mettre en difficulté le bloc bas des jaune et noir, et auteur de l’ouverture du score. Son 4e but en 7 journées de Premier League. Après deux passes tranchantes de Mason Mount puis Ross Barkley, le champion du monde tricolore s’est montré efficace du gauche dans la surface pour concrétiser la domination de son équipe (1-0, 28e).

Le trio offensif des Blues pour cette fin de saison se dessine, avec un Christian Pulisic toujours aussi déstabilisant balle au pied, qui a obtenu un penalty transformé par le troisième homme fort des Blues devant : Willian. Déjà auteur d’un doublé mercredi, le Brésilien a récidivé sur penalty pour enfoncer Watford (2-0, 43e). Seule contrariété du soir pour les résidents de Stamford Bridge, les sorties de Giroud et N’Golo Kanté, qui paraissaient légèrement touchés.

C’est d’ailleurs après la sortie du milieu de terrain français que Chelsea a perdu un peu de l’emprise du match, concédant plusieurs occasions (80e, 81e, 90e). Sans conséquence, c’est même le club londonien qui a mieux fini, avec un but de Barkley (3-0, 90e+2). Un succès facile, face à un Watford toujours 17e à un point de la zone rouge, mais précieux dans cette course à la plus belle des compétitions, que Chelsea poursuivra mardi face à Crystal Palace.

