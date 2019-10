Chelsea devra se passer des services de N'Golo Kanté samedi pour affronter Newcastle. Une absence de taille pour Frank Lampard, qui a mis en cause l'équipe de France au moment d'évoquer le forfait du milieu tricolore. Touché aux adducteurs lors de l'échauffement du match contre l'Islande le 11 octobre, Kanté, 28 ans, était aussi resté sur le banc contre la Turquie trois jours plus tard. "Après le premier match, auquel il n'avait pas participé, il a fait un test la veille du second match, mais il était clair qu'il ne pouvait pas le jouer", a jugé le coach londonien.

Lampard estime notamment que son joueur aurait pu revenir plus tôt à Londres afin de se faire soigner. "On n'a revu le joueur qu'après la seconde rencontre et il n'est pas remis pour le match de samedi" contre Newcastle, a encore déploré l'entraîneur de Blues, qui a critiqué le manque de communication de l'encadrement de l'équipe de France. "Avant la trêve internationale précédente, on les avait informés qu'il était blessé (à une cheville) et qu'il ne pouvait pas y aller.

"Pensons à ce qui est le mieux pour le joueur. Le joueur n'est pas parti, on s'était mis d'accord là-dessus, c'est comme cela que les choses devraient se passer", a ajouté Lampard. "Je comprends bien que les joueurs qui ont des matches internationaux relèvent de l'équipe nationale, mais il était assez évident qu'il ne jouerait pas". Les Blues devront aussi se passer de leur défenseur central danois Andreas Christensen, touché à un tendon avec le Danemark et qui sera absent pour deux semaines.