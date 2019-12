Chelsea peut à nouveau recruter, ça change tout pour Giroud

C'est une décision qui était très attendue par le board de Chelsea. Forcément. Après avoir eu les mains liées tout l'été dernier avec cette interdiction de recruter, les Blues avaient de quoi se sentir frustrés alors qu'ils ont l'habitude d'être l'un des grands animateurs des mercatos depuis plus de 15 ans maintenant. Ils vont à nouveau pouvoir s'activer, comme bon leur semble après avoir vu le TAS réduire leur sanction, la ramenant de deux à un seul mercato. Et pourtant, le vrai gagnant de l'histoire n'est pas forcément le club londonien. Mais bien Olivier Giroud.

Cette annonce du TAS ne change en effet pas tout pour Chelsea. Avec Frank Lampard sur son banc, le club du borough de Hammersmith et Fulham retrouve du plaisir. Avec des jeunes si prometteurs comme Tammy Abraham. Et un état d'esprit qui a de quoi séduire. C'est une équipe métamorphosée qui pointe à la quatrième place de la Premier League. Il n'y a pas de raison de tout remettre en question avec un recrutement important cet hiver redevenu possible suite à cet allégement de la sanction. Mais pour Giroud, cette annonce peut être une bénédiction. C'est une porte de sortie presque inespérée.

Olivier GiroudGetty Images

Choisir le bon club pour rebondir

A Chelsea, Olivier Giroud est dans une impasse. Dans l'esprit de Lampard, il n'est même pas un de supersub de luxe. Ce n'est que la troisième roue du carrosse pour le poste d'avant-centre derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi. Il ronge donc son frein. Et n'a ainsi débuté qu'un seul match de Premier League sur les 12 dernières rencontres de Chelsea. Pire, il a dû se contenter depuis le début de cet exercice de 282 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues, avec seulement 17 minutes en Ligue des champions. Dire qu'il est réduit à portion congrue est un doux euphémisme. Le problème, c'est que l'Euro pointe le bout de son nez.

S'il reste incontournable dans l'esprit de Didier Deschamps en tout logique étant donné son efficacité et son importance dans le schéma des Bleus, sa situation à Chelsea pourrait poser problème sur le long terme. Et forcer DD à revoir ses plans avec un joueur qu'il apprécie tant. Cette décision peut cependant bien tout changer. Interdit de recrutement, le club londonien aurait sûrement voulu conserver Giroud pour ne pas prendre de risque. Avoir un attaquant de cette expérience et de ce calibre peut en effet toujours être utile si Abraham ou Batshuayi connaissent un coup dur ou une baisse de régime durable. Mais il n'y a plus de raison de le bloquer.

Avec cette annonce du TAS, Chelsea peut le lâcher et recruter pour récupérer une autre option. Olivier Giroud, buteur lors de la finale de la Ligue Europa, va donc devoir trouver la bonne situation pour se relancer en club. Son nom a notamment circulé à Milan, du côté des deux clubs lombards. Mais à l'Inter Milan, il y a déjà du monde devant avec Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Et même si Antonio Conte fait jouer son équipe avec deux pointes, il ne serait sûrement qu'un remplaçant de luxe. De son côté, l'AC Milan semble plus s'activer sur Zlatan Ibrahimovic. En clair, ce n'est pas forcément gagné pour Giroud, qui ne manquera sûrement pas de prétendants. En Premier League notamment. A lui de trouver le club idéal. Il peut désormais y réfléchir. Le TAS vient de lui ouvrir la porte. A son grand bonheur. Et sûrement à celui de Didier Deschamps.