Enorme coup dur pour le Chelsea version Frank Lampard. Les Blues, qui ont eu de multiples occasions de prendre l'avantage, ont finalement offert la victoire sur un plateau à un Bournemouth très opportuniste. Une quatrième défaite sur les cinq derniers matches en championnat qui donne l'opportunité à Manchester City (3e, 32pts) - qui se déplace dimanche à Arsenal - de prendre six points d'avance sur les Blues (4es, 29pts). Une occasion perdue aussi pour Chelsea de reprendre des points sur Leicester (2e, 39pts), tenu en échec sur sa pelouse face à Norwich (1-1) après huit victoires consécutives.

Chelsea va pouvoir s'en mordre les doigts un certain moment. Dominatrice pendant une bonne partie de la rencontre face à une équipe de Bournemouth très regroupée en défense et qui restait sur cinq défaites consécutives en Premier League, l'équipe de Lampard n'a jamais réussi à trouver la faille. Malgré 18 frappes, dont 5 cadrées, l'attaque londonienne s'est cassée les dents sur un Aaron Ramsdale plus clutch que jamais.

Après huit succès de suite, Leicester cale sur son terrain

Les seules offensives de Bournemouth sur contre-attaque ont pourtant longtemps été stoppées par une charnière Rüdiger-Zouma parfaitement en place. Mais c'est sur un corner et une remise de Lerma dans la surface que Dan Gosling est parvenu à surprendre Kepa, sur un improbable lob dos au but. Le but, d'abord annulé pour une position de hors-jeu, a finalement été accordé après visionnage de l'assistance vidéo.

Une contre-performance de plus en cet fin d'automne pour Chelsea, qui rate ainsi l'occasion de remonter sur Manchester City (3e) et Leicester, actuel 2e de Premier League. Des Foxes qui, pendant que Chelsea tombait, ont finalement vu leur série de huit victoires consécutives en championnat s'arrêter, en concédant un nul à domicile (1-1) face à Norwich, avant-dernier. Leicester, relégué à dix points du leader Liverpool (49pts), prend tout de même dix longueurs d'avance sur un Chelsea qui marche au ralenti depuis plusieurs semaines et qui va rapidement devoir trouver des solutions pour continuer la lutte en haut du classement.