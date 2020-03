La rencontre entre Brighton et Arsenal, prévue samedi dans le cadre de la 30e journée de Premier League, a été reportée suite au test positif au coronavirus de l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a annoncé le club de Brighton jeudi.

"Nous confirmons que le match de samedi face à Arsenal a été reporté", a écrit Brighton sur son site internet. Après l'annonce de la contamination du coach des Gunners, la Premier League a convoqué une réunion d'urgence de l'ensemble des clubs du championnat d'Angleterre.

L'entraîneur espagnol d'Arsenal Mikel Arteta a été testé positif au coronavirus et placé en isolement, a annoncé jeudi soir dans un communiqué le club. "Les salariés d'Arsenal qui ont été récemment en contact étroit avec Mikel devront s'isoler conformément aux directives sanitaires du gouvernement", indique le club. Il s'agit des joueurs de l'équipe première, des membres du staff technique et d'un certain nombre du personnel affecté au centre d'entraînement de Colney, au nord de Londres.