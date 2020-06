Coronavirus : la Fédération anglaise de foot va licencier

PREMIER LEAGUE - La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé lundi qu'elle allait réduire ses effectifs pour faire face à l'impact économique de la pandémie de coronavirus.

La Fédération anglaise de football (FA) va réduire ses effectifs en raison de la pandémie de coronavirus. "Tous les secteurs de la FA vont être concernés", a prévenu son président, Greg Clarke. "Nous devons faire des économies de l'ordre de 75 millions de livres (81,8 M d'euros) par an, soit 300 millions sur les quatre années à venir", a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de ce plan de réduction des coûts, 124 emplois vont être supprimés, dont 42 qui étaient en cours de création. "Nous allons devoir nous concentrer sur nos secteurs prioritaires, on ne peut plus se permettre de faire ce que nous faisions avant", a admis le directeur général de la FA, Mark Bullingham. Les recettes de la FA ont été réduites par le gel des championnats professionnels et leur reprise à huis clos, mais aussi par les annulations de concerts et autres événements, comme des matches de football américain de la NFL, qui devaient avoir lieu à Wembley, stade mythique de Londres dont elle est propriétaire.

Premier League "Pour l'instant, restez chez vous" : Klopp remonté contre les supporters des Reds IL Y A 3 HEURES

Premier League Watford s'incline face à Souhtampton et flirte avec la zone rouge IL Y A UN JOUR