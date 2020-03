Paul Pogba s'engage lui aussi dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Le champion du monde 2018 a lancé une collecte sur ses différents réseaux sociaux et a promis, si les dons dépassaient 30.000 euros, de doubler le montant sur sa propre donation. "La pandémie de coronavirus affecte la santé et la vie de beaucoup de gens, y compris des enfants. L'impact d'une épidémie à grande échelle, en particulier sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense".

L'argent collecté par le milieu de terrain de Manchester United servira à acheter des gants pour le personnel sanitaire, des masques et des lunettes de protection. Quatre heures après avoir été lancée, la collecte avait déjà récolté environ 2.500 euros.