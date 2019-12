Manchester City chute à nouveau et voit le titre s'éloigner un peu plus. Bousculés en première période et menés après un penalty de Rashford et un but de Martial, les Skyblues ont été incapables de renverser la situation malgré la réduction de l'écart d'Otamendi et se sont inclinés (1-2) à domicile contre Manchester United.

Les hommes de Pep Guardiola comptent désormais 14 points de retard sur la tête de la Premier League occupée par Liverpool. Les Red Devils enchaînent quant à eux une deuxième victoire de suite en championnat pour la première fois de la saison et remontent à la 5e place du classement.

Journée cauchemar pour Manchester City. En s'inclinant pour la 4e fois de la saison - soit déjà autant qu'au cours de l'exercice précédent – dans une rencontre au cours de laquelle ils ont reperdu Stones sur blessure, les Citizens ont sans doute dit adieu à leurs derniers espoirs de sacre. Jamais, dans l'histoire de la Premier League, une équipe n'a remonté un écart de 14 points avec le leader pour s'adjuger le titre.

Mission impossible pour City ?

Face à Manchester United, les Skyblues ont été à la merci des contres adverses durant toute la rencontre. Mais c'est en première période que les Red Devils ont construit leur victoire. Impériaux en défense, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont fait preuve d'un réalisme implacable en attaque (7 tirs, 5 cadrés, 2 buts malgré 33% de possession). C'est d'abord Rashford qui a ouvert le score sur penalty (23e) avant que Martial ne double la marque seulement six minutes plus tard (29e).

Profitant d'une baisse d'intensité des Red Devils, Manchester City a dès lors repris le contrôle de la rencontre mais n'a jamais su mettre en place son animation offensive en faisant preuve notamment d'une maladresse criante dans le dernier geste (22 tirs, 5 cadrés). Aucun membre du trio d'attaque composé de Jesus, Sterling et Bernardo n'a ainsi réussi à cadrer le moindre tir. De Gea a du pourtant s'employer pour permettre à son équipe de conserver ce résultat (34e, 43e, 65e, 86e) quand bien même il n'a rien pu faire sur la réduction de l'écart d'Otamendi (85e).

Un immense défi s'annonce désormais pour le Manchester City de Pep Guardiola. Devenir la première équipe de l'histoire de la Premier League à remonter un écart de 14 points pour être sacré champion d'Angleterre. Mais cette saison, le leader s'appelle Liverpool et vient de remporter 24 de leurs 25 derniers matches en championnat en inscrivant deux buts ou plus dans 23 d'entre eux. Mission impossible ?