"Dites-le à tout le monde, nous sommes champions d'Angleterre" : Liverpool rouge de bonheur

PREMIER LEAGUE - Pour la première fois depuis 30 ans, Liverpool est devenu champion d'Angleterre au terme d'une saison extraordinaire. Supporters des Reds, légendes de Liverpool, joueurs actuels ou d'antan... tous ont célébré cette sublime performance des hommes de Jürgen Klopp.

Rouge de bonheur. A l'extérieur d'Anfield, les supporters de Liverpool se sont rassemblés en très grand nombre, en oubliant sûrement les distanciations sociales, pour fêter l'événement historique : pour la première fois depuis 1990, ils ont enfin vaincu le signe indien. "Dites-le à tout le monde : Nous sommes Liverpool et champions d'Angleterre", a tweeté le club de la Mersey quelques secondes après la victoire de Chelsea face à Manchester City (2-1), jeudi soir.

Premier League Liverpool, plus fort que tout IL Y A 2 HEURES

"Nous sommes de retour. Nous avons remporté la Ligue des champions lors des 30 dernières années, mais toute cette période sans titre de champion d'Angleterre a été un fardeau, a expliqué la légende des Reds, Phil Thompson, sept fois champion d'Angleterre, au Daily Mail. L'équipe a été tellement plaisante à regarder cette saison. Rivaliser avec Manchester City, c'est absolument merveilleux. Si l'équipe bouge peu cet été, je pense qu'elle pourra enchaîner."

Toujours du côté des légendes, Kenny Dalglish, six fois champion d'Angleterre (de 1979 à 1986) et vainqueur de la Coupe d'Europe à trois reprises (1978, 1981, 1984) , s'est exprimé à BT Sport. "À partir de maintenant, je pense que des jours heureux attendent les joueurs et Jürgen Klopp", a déclaré l'ex-attaquant des Reds (1977-1990). "Félicitations Liverpool. Quelle incroyable saison. Vous avez été la meilleure équipe et de très loin", a tweeté l'autre légende, Michael Owen, Ballon d'Or 2001.

Au micro de Sky Sport, Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds et désormais légende du club lui aussi, a partagé sa joie. "C'est incroyable d'être champion avec Liverpool. Je n'ai pas de mots. Mes joueurs ont effectué des choses exceptionnelles depuis les deux ou trois dernières années. Ce titre, c'est pour tous les supporters qui font déjà la fête dehors. Il est aussi pour Steven Gerrard, Kenny Dalglish... Ce que vous avez construit est extraordinaire."

Ce titre, c'est pour tous les supporters qui font déjà la fête dehors. Il est aussi pour Steven Gerrard, Kenny Dalglish... Ce que vous avez construit est extraordinaire

Jamie Carragher, ex-défenseur emblématique de Liverpool lors des années Gérard Houllier ou Rafael Benitez, désormais consultant pour Sky Sport, s'est photographié avec une bouteille de champagne sans oublier de mentionner le chiffre 19. Comme le nombre de titres de Champion d'Angleterre remportés par Liverpool depuis sa création en 1892. Trent Alexander-Arnold, auteur d'un magnifique but mercredi soir face à Crystal Palace, a lui posté un tweet sobre mais efficace : "Champions".

Ancien joueur des Reds entre 2003 et 2007, et désormais consultant chez nos confrères de Canal +, Florent Sinama-Pongolle s'est également réjoui de ce titre. "Quelle journée ! C'est tellement plaisant de revoir Liverpool champion d'Angleterre. Nous avons attendu ce moment depuis tellement longtemps. Merci", a déclaré celui qui était arrivé au club de la Mersey, avec Anthony Le Tallec, en provenance du Havre. "Félicitations à cette très grande équipe, qui le mérite. Je suis très heureux pour le club et les fans des Reds", a ajouté Momo Sissoko, qui a rejoint le club en 2005 en provenance de Valence.

Du côté des adversaires, la supériorité de Liverpool a également été reconnue à l'occasion de cette saison 2019-2020. A commencer par son dauphin Manchester City et son entraîneur Pep Guardiola. "Félicitations aux fans des Reds, à Jürgen Klopp et aux joueurs bien sûr. Liverpool a été fantastique tout au long de la saison. Peut-être que nous n'avons pas eu la même passion. Liverpool a joué chaque match comme si c'était le dernier. Au final, nous avons été trop loin derrière pour espérer remporter le titre".

Le sacre de Liverpool a été souligné par les plus grandes stars du sport de la planète. Et non des moindres : LeBron James. Le joueur des Lakers n'a d'ailleurs pas oublié de mentionner le célèbre slogan des Reds "You never walk alone".

Premier League City tombe à Chelsea, Liverpool sacré champion devant sa télévision IL Y A 2 HEURES

Play Icon