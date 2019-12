Les Red Devils pourraient finalement coiffer tous ses concurrents au poteau. Le dossier Erling Haaland va assurément animer le prochain mercato hivernal. Avec huit buts inscrits en phase de poules de Ligue des Champions, l'attaquant de 19 ans attire les convoitises, notamment en Bundesliga. En effet, le Norvégien serait déjà en train de visiter les installations du Borussia Dortmund et de Leipzig cette semaine. Mais selon The Telegraph, qui cite une source autrichienne, Erling Haaland aurait une préférence pour Manchester United.

Plusieurs éléments conforteraient cette information. L'entraîneur norvégien de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer connaît bien son compatriote puisqu'il l'a coaché quand il évoluait à Molde lors de la saison 2017-2018. De plus, le technicien mancunien verrait d'un bon oeil l'arrivée du buteur de Salzbourg pour décaler Anthony Martial et Marcus Rashford sur les côtés. Des positions qui conviennent davantage à leur profil et qui permettraient de mettre Erling Haaland dans les meilleures dispositions.

Erling Haaland sera l'attractrion du prochain mercato hivernal.Getty Images

De plus, le joueur n'a jamais caché son désir de jouer en Premier League, le championnat qui le fait rêver. En effet, Erling Haaland est né à...Leeds. L'attaquant est le fils d'Alf-Inge Haaland (34 sélections avec la Norvège), qui a joué dans l'ancien club d'Eric Cantona entre 1997 et 2000 avant de rejoindre Manchester City pour trois saisons. Dans son contrat, le joueur de Salzbourg a une clause qui lui permet de partir dès cet hiver si un club pose environ 23 millions d'euros sur la table. Un prix dérisoire par rapport au talent du Norvégien.