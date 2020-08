La Premier League a annoncé dimanche que le meneur de jeu belge de Manchester City, Kevin de Bruyne, a été élu meilleur joueur de la saison 2019/2020. Le Citizens devance Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Sadio Mané.

Auteur de 20 passes décisives, égalant le record de Thierry Henry (2002/2003), et de 13 buts, Kevin De Bruyne a été le joueur le plus décisif du championnat d'Angleterre cette saison et semble, à 29 ans, au sommet de son art.

Grâce aux votes d'internautes, des capitaines des équipes de Premier League et d'un panel de spécialistes, "KDB" a notamment devancé un trio de Liverpool, pourtant sacré champion avec 18 points d'avance sur City: Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Sadio Mané.

L'attaquant de Leicester et meilleur buteur de la saison, Jamie Vardy (23 buts), l'attaquant de Southampton Danny Ings et le gardien de Burnley, Nick Pope, étaient les autres joueurs retenus sur la liste. De Bruyne est le troisième joueur belge à être couronné après Vincent Kompany, également avec City, et Eden Hazard lorsqu'il jouait à Chelsea.

Pas sûr toutefois que le milieu apprécie cette distinction à sa juste valeur après l'élimination samedi en quart de finale de la Ligue des Champions contre Lyon (3-1), match au cours duquel il avait égalisé à 1-1 à la 69e.

