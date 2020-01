Sauf accident, New Balance va conclure son aventure avec Liverpool par un titre de champion d'Angleterre qui fuit les Reds depuis 1990 Car dès la fin de l'exercice 2019-2020, Nike sponsorisera Liverpool pour ses équipes masculines, féminines et de jeunes. Ce changement d'équipementier coïncide avec la livraison du nouveau centre d'entraînement ultra-moderne des Reds à Kirby. Selon la presse anglaise, la marque américaine et Liverpool ont signé "un contrat record" d'environ 95 millions d'euros par an.

"Notre maillot emblématique fait partie de notre histoire et de notre identité. Nike fait désormais partie de la famille Liverpool. Nous espérerons continuer à étendre le nombre de supporters des Reds en Angleterre et dans le monde entier. Cette marque représente parfaitement nos ambitions de grandeur. Nous avons hâte de travailler avec Nike pour proposer à nos fans de nouveaux produits Liverpool", a assuré Billy Hogan, le manager général et directeur commercial du dernier vainqueur de la Ligue des champions.