PREMIER LEAGUE - Quatre médecins de Premier League ont écrit aux décideurs du football anglais pour leur signifier leurs inquiétudes quant à une éventuelle reprise de la saison 2019-2020.

"Nous ne sommes pas prêts". Fin avril, le médecin en chef de la FIFA a fait part de ses inquiétudes quant à une reprise des championnats, au moins avant l'été. Michel d'Hooghe a été rejoint mercredi par quatre médecins de clubs de Premier League, selon les informations du site The Athletic, alors que les entraînements individuels devraient se tenir courant mai et que l'Angleterre espère voir son championnat reprendre au mois de juin à huis clos.

Ces médecins ont en effet écrit au conseiller médical de la Ligue, Mark Gillett, et au directeur du football de la Premier League, Richard Garlick, pour leur signifier leur inquiétude, alors que la saison a été arrêtée depuis mi-mars en Angleterre et que la pandémie de coronavirus a déjà fait plus de 30 000 victimes. Ces médecins ont notamment évoqué quelques interrogations, actuellement sans réponse, qui font craindre une nouvelle propagation du Covid-19 : faut-il aussi tester les familles ? Quelle assurance pour les joueurs ? Quid de la transmission du virus par la transpiration ou les gants de gardien de but ?

Cette crainte a été partagée la semaine passée par Sergio Agüero. "La majorité des joueurs a peur car ils ont des enfants et des familles, a-t-il indiqué à El Chiringuito TV. Ce virus est très étrange, parce qu'il y a des personnes qui l'ont sans montrer de symptômes, mais elles peuvent le transmettre. Quand nous reprendrons, j'imagine que nous serons très nerveux et très prudents. Dès que quelqu'un sera malade, on se posera forcément des questions." Des questions qui rendent encore incertaine la reprise de la Premier League.

