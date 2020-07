CHAMPIONSHIP - Après seize années en dehors de l'élite du foot anglais, Leeds, qui occupe la première place de la D2 anglaise, est aux portes de la Premier League à la suite de sa victoire contre Barnsley jeudi (1-0).

Le but contre son camp de Michael Sollbauer, en première mi-temps à Elland Road, a suffi à Leeds pour venir à bout de la lanterne rouge Barnsley (1-0) et n'être plus qu'à un point de la promotion automatique. A deux matches de la fin, l'équipe de Marcelo Bielsa sera assurée de mettre fin à ses 16 ans d'exil si le deuxième, West Brom, ne s'impose pas à Huddersfield vendredi.

Championship Bielsa et Leeds toujours plus proches de la Premier League 12/07/2020 À 16:30

En cas de victoire de West Brom, la prochaine opportunité de promotion se présentera si le troisième, Brentford, à six points de Leeds, ne parvient pas à battre Stoke samedi. A défaut, Leeds pourra sceller sa promotion en battant Derby County dimanche.

De son côté, Barnsley, le dernier du classement, reste bloqué à quatre points de la zone des non-relégables et avec deux matches à jouer encore, semble prêt pour la relégation en League One (D3).

Championship Leeds et Bielsa au stress test de fin de saison 06/07/2020 À 10:17