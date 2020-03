Avec 5 équipes qui comptaient 5 points de retard ou moins sur eux avant aujourd'hui, les Blues étaient sous pression pour protéger leur 4e place en Premier League. Et ils n'ont pas tergiversé à domicile, écrasant une équipe d'Everton qui n'a jamais existé (4-0) hormis son gardien Jordan Pickford, qui a évité une addition (beaucoup) plus salée. Le quatuor offensif composé de Mount, Willian, Pedro et Giroud s'est régalé 90 minutes durant, chacun y allant de son but.

Les coéquipiers de Giroud, titulaire pour la 3e fois de suite en championnat, ont démarré pied au plancher. D'une jolie déviation de la tête, le Français a lancé Willian côté droit, dont le centre a trouvé une demi-volée de Mount superbement repoussée par Pickford (7e). Un aperçu de l'infernale soirée qu'allait passer le gardien anglais. Il n'a rien pu faire sur un magnifique enchaînement contrôle orienté - frappe à ras de terre de Mount (14e, 1-0) qui a lancé les Blues.

Toffees timorés, Blues efficaces

Willian a failli punir la défense trop haute des hommes d'Ancelotti et a buté à son tour sur Pickford (19e). C'est finalement Pedro qui s'en est chargé, crucifiant le portier adverse au terme d'une superbe action collective et d'une ouverture de Barkley (21e, 2-0). Alors que le match était à sens unique, Calvert-Lewin a eu un quasi face-à-face avec Kepa, profitant d'une erreur de Zouma. Mais il a trop croisé son ballon piqué pour ce qui a été la plus grosse occasion de son équipe (26e). Dans le sillage d'un Giroud solide en pivot et d'un entrejeu Barkley-Gilmour rayonnant, Chelsea a maintenu sa maîtrise jusqu'à la mi-temps.

L'entrée en jeu de Walcott à la place d'un Bernard transparent n'a rien changé en seconde période. Les hommes d'Ancelotti sont restés trop timorés et fébriles, à l'image du tir victorieux de Willian qui, aux 18 mètres, a eu tout le loisir de placer le ballon dans le petit filet (51e, 3-0). Olivier Giroud s'est même offert un but en coupant du pied un centre de Willian au second poteau (54e, 4-0). Guidé par un percutant Pedro, Chelsea n'a jamais baissé de rythme et a torturé aussi bien André Gomes au milieu que le Français Sidibé dans son couloir droit, sans parler d'une charnière Holgate-Keane en perdition. Les Blues renforcent ainsi leur matelas dans la course au Top 4 et font le plein de confiance avant le sprint final, à 9 journées de la fin de saison en Premier League.